Estos son los estrenos de julio en Netflix, Disney+, Max y Prime Video

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS te presentamos los principales estrenos de Netflix, Disney+, Max y Prime Video.

Netflix

Series

-The Sandman temporada 2 (Vol. 1): 3 de julio

-1923: 9 de julio

-Untamed (Indomable): 17 de julio

-Superstar: 18 de julio

-Delirio: 18 de julio

-The Sandman temporada 2 (Vol. 2): 24 de julio

-My Melody & Kuromi: 24 de julio

-Gatillo: 25 de julio

-Leanne: 31 de julio

-The Sandman temporada 2 (Especial): 31 de julio

Películas

-La vieja guardia: 2 de julio

-El secreto de sus ojos: 8 de julio

-Tár: 8 de julio

-Interstellar: 19 de julio

-Happy Gilmore 2: 25 de julio

-El color púrpura: 26 de julio

Max

Películas

-Antes del amanecer: 1° de julio

-Antes del atardecer: 1° de julio

-Sinners: 4 de julio

-Perdiendo el este: 5 de julio

-Vidas pasadas: 7 de julio

-El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo: 13 de julio

-El Señor de los Anillos: Las dos torres: 13 de julio

-El Señor de los Anillos: El retorno del rey: 13 de julio

-El Conjuro: 18 de julio

-El Conjuro 2: 18 de julio

-El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo: 18 de julio

-Anabelle: 18 de julio

-Anabelle: la Creación: 18 de julio

-Annabelle viene a casa:18 de julio

Series

-Furia: 11 de julio

-The Gilded Age (temporada 3): nuevos episodios todos los domingos

Documentales

-Rubiales vs.Hermoso: El beso de la Copa del Mundo: 2 de julio

-Querida MS: Una revolución impresa: 3 de julio

-Billy Joel: And So It Goes: 19 de julio

Disney+

Películas

-Zombies 4: Un verano entre vampiros: 11 de julio

-Transformers: 16 de julio

-Transformers: La venganza de los caídos: 16 de julio

-Transformers: El lado oscuro de la luna: 16 de julio

-Transformers: La era de la extinción: 16 de julio

-Transformers: The Last Knight: 16 de julio

Series

-Adults: 2 de julio

-Abbott Elementary (temporada 3): 2 de julio

-Las aventuras de Ladybug (temporada 6): 2 de julio

-Mentes criminales: Evolución (temporada 18): 2 de julio

-Grey’s Anatomy (temporada 21): 3 de julio

-El clan Olimpia: 9 de julio

-Cambio de marcha: 9 de julio

-Tracker (temporada 2): 9 de julio

-La casa de Mickey Mouse: 22 de julio

-Kiff: 23 de julio

-Washington Black: 23 de julio

Documentales

-Tiburón: La historia definitiva: 11 de julio

Prime Video

Películas

-Jefes de estado: 2 de julio

-Sting: Araña asesina: 3 de julio

-Surf Girls: International (temporada 2): 17 de julio

-The Walking Dead: Dead City: 23 de julio

Series

-Los Elegidos (temporada 5): 13 de julio

-Ballard: 9 de julio

-Menem: 9 de julio

-The Summer I Turned Pretty (temporada 3): 16 de julio