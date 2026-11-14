sábado 14  de  noviembre 2026
MÚSICA

La filipina Carmelle gana primera edición asiática del Festival de Eurovisión

Un sonido pop y una coreografía moderna ejecutada con precisión por la artista filipina y tres bailarinas fueron la apuesta de la filipina

Eurovisión - EFE
EFE

BANGKOK.- La filipina Carmelle Collado, de 19 años, ganó este sábado en Tailandia la primera edición asiática del Festival de Eurovisión, en una gala en la que se impuso a otros 10 competidores con la canción 'Sobra-Sobra' y una enérgica puesta en escena.

Carmelle, como es conocida desde hace años en Filipinas, recibió 211 votos combinados del jurado y del público, con lo que se hizo con el trofeo de este concurso celebrado en Bangkok, en el que también participaron cantantes de Malasia, Corea del Sur, Bután, Laos, Tailandia, Bangladés, Vietnam, Nepal, Mongolia y Camboya.

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Un sonido pop y una coreografía moderna ejecutada con precisión por la artista filipina y tres bailarinas fueron la apuesta de la filipina, mientras pantallas gigantes mostraban parte de la letra de la canción y el público llenaba de gritos el recinto.

'Sobra-Sobra' está compuesta en inglés y tagalo por Nica del Rosario y producida por Mat Olavides. Según adelantó la organización, será presentada por Carmelle en la próxima edición europea del festival, que se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas.

En segunda posición quedó el dúo del país anfitrión, conformado por la solista Mang y el joven actor Daou Pittaya, quienes recibieron 170 puntos del público y del jurado por su interpretación del tema 'Aroma', una pieza cantada en tailandés.

Expansión internacional

Esta primera edición ha sido una apuesta por la expansión internacional del popular certamen, que celebra este año sus 70 años de historia y ha dado el salto al continente asiático con una competición propia.

Un espacio dentro del centro comercial One Bangkok fue el escenario para la diversidad musical asiática, con actuaciones que abarcaron desde el K-pop hasta el beatboxing bangladesí.

Eurovisión se ha presentado tradicionalmente como un show europeo, sin embargo, sus fronteras geográficas llevan años flexibilizándose, con la participación habitual de países como Azerbaiyán, Georgia o Australia.

La idea de extender el concurso fuera de sus fronteras llevaba años gestándose, pero finalmente la Unión Europea de Radiodifusión (UER) lo materializó coincidiendo con el 70 aniversario del certamen, que se celebró por primera vez en la ciudad suiza de Lugano en 1956.

El festival organizado por la UER es uno de los mayores eventos de música en directo del mundo, que en su última edición reunió a 131 millones de espectadores a través de canales de televisión y plataformas digitales, una cifra inferior a la de años anteriores debido al boicot de varios países, entre ellos España, en protesta por la participación de Israel.

FUENTE: Con información de EFE

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