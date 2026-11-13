La FAA reanuda los despegues en todo el país tras horas de interrupción

Pasajeros en la salida del Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026.

Pantallas de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026.

MIAMI .- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender los despegues en todo el país tras una falla de comunicaciones en el sistema de control aéreo. La disposición, adoptada por razones de seguridad, rige hasta nuevo aviso.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en X que la interrupción afecta a todos los centros encargados de supervisar el tráfico en ruta. Añadió que técnicos de la agencia investigan lo ocurrido y que se divulgarán actualizaciones a medida que se conozcan más detalles.

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La restricción también alcanzó al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde una vocera confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS que la terminal aplica la instrucción federal.

“Los vuelos pueden aterrizar, pero no pueden salir”, precisó.

La portavoz explicó que, debido a lo reciente del incidente, aún no contaban con un recuento de los retrasos. Estimó que necesitarían aproximadamente una hora para determinar el impacto real en la programación de MIA.

El aviso establece, además, que las llegadas internacionales se gestionarán caso por caso. Al momento del anuncio de Duffy, no se había identificado públicamente la causa del fallo ni ofrecido un plazo para resolverlo.

Vuelos cancelados

Cerca de 7.000 vuelos han sufrido retrasos o cancelaciones, según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware.

Antes de que la medida se extendiera a todo el territorio, los aeropuertos Chicago O’Hare y Midway ya habían suspendido sus salidas.

La medida anunciada este viernes por la FAA se produce apenas un día después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, solicitara formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para renovar y modernizar el sistema nacional de control del tráfico aéreo.

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Como escribieron Duffy y Russell Vought (director de la Oficina de Administración y Presupuesto) en una carta a los congresistas: "Esta inversión es fundamental para completar la modernización de nuestro espacio aéreo nacional: proporcionar una columna vertebral de telecomunicaciones resiliente para los controladores de tráfico aéreo, hardware y software modernos, torres de control de última generación e infraestructura aeroportuaria de clase mundial".

Esta es la tercera ocasión en que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordena la suspensión de vuelos en todo Estados Unidos. La primera ocurrió el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados terroristas de Al Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono. La segunda se registró el 11 de enero de 2023, cuando una avería en el sistema de notificaciones a los pilotos provocó una paralización de cerca de dos horas. La FAA permitió retomar los despegues después de realizar pruebas de funcionamiento.

Los pasajeros deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de los itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a cualquier cambio.

Aeropuertos afectados por la suspensión de despegues en EEUU, según datos de FlightAware:

Aeropuerto Internacional O’Hare (Chicago): 395 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (Atlanta): 385 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth: 327 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional de Denver: 284 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX): 266 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional de San Francisco: 249 vuelos retrasados.

Aeropuerto LaGuardia (Nueva York): 228 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York): 199 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional de Orlando: 199 vuelos retrasados.

Aeropuerto Internacional Logan (Boston): 189 vuelos retrasados.



NOTICIA EN DESARROLLO.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026