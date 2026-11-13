FAA levanta la suspensión nacional de despegues; MIA suma 183 cancelaciones

MIAMI.- La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la noche del viernes la suspensión nacional de despegues que paralizó durante más de cuatro horas las salidas en Estados Unidos y desencadenó una jornada de incertidumbre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde cientos de operaciones terminaron canceladas o demoradas.

Los motores volvieron a escucharse paulatinamente en la terminal después de las 8:15 p. m., cuando las autoridades federales autorizaron la reanudación de los vuelos. La reapertura, sin embargo, no significó un regreso inmediato a la normalidad: tripulaciones, aeronaves e itinerarios habían quedado fuera de posición tras una interrupción que alcanzó a todo el sistema aéreo del país.

Al cierre de esta actualización, FlightAware contabilizaba 183 cancelaciones y 439 demoras en MIA. En las rutas dentro, hacia o desde EEUU, el balance ascendía a 6.596 vuelos cancelados y 8.627 retrasados. Se trata del acumulado de la jornada, por lo que no todos los casos pueden atribuirse exclusivamente a la falla de la FAA.

La orden fue emitida a las 3:54 p.m. por problemas de comunicación en los 22 centros regionales que dirigen el tránsito entre aeropuertos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el sistema, apoyado en una infraestructura antigua y tecnología analógica, se sobrecargó con el volumen de datos y comenzó a proporcionar información inconsistente a los controladores.

La investigación técnica continuaba, pero el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que no existían indicios de un ciberataque ni de otra acción deliberada. La paralización se adoptó como medida preventiva y las aproximadamente 3.500 aeronaves que se encontraban en el aire cuando comenzó la emergencia pudieron aterrizar.

Fue la primera suspensión nacional de esta magnitud desde enero de 2023. Duffy advirtió que recuperar el ritmo habitual tomaría tiempo, mientras varias aerolíneas anticiparon que las consecuencias podrían extenderse hasta el sábado.

Mientras estuvo vigente la restricción, una vocera de MIA confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS que las aeronaves podían completar sus aterrizajes, pero no iniciar nuevos trayectos.

“Los vuelos pueden aterrizar, pero no pueden salir”, explicó entonces la portavoz, quien anticipó que el verdadero impacto solo podría calcularse después de transcurridas varias horas.

Más tarde, la misma vocera confirmó a este medio que la FAA había levantado la restricción y que las salidas comenzaban a recuperarse progresivamente en MIA.

Las autoridades aereoportuarias pidieron a los viajeros no trasladarse a la terminal sin confirmar directamente con sus aerolíneas que sus itinerarios continuaban programados. MIA también coordinó la respuesta con las compañías y las agencias de seguridad, mientras la Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantenía recursos disponibles ante posibles aglomeraciones.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) extendió los horarios y reforzó el personal de sus unidades móviles de emergencia en las terminales y los pasillos de abordaje.

DIARIO LAS AMÉRICAS permaneció en MIA durante la contingencia y constató largas filas, pantallas con cambios constantes y viajeros que intentaban obtener respuestas en los mostradores de las aerolíneas. La falta de información, el temor a perder conexiones y la posibilidad de pasar la noche en el aeropuerto marcaron los testimonios recogidos en el lugar.

Rafa Pujol, pasajero español de Air Europa con destino a Madrid, acababa de conocer la situación cuando ofreció declaraciones ante nuestras cámaras.

“Me acabo de enterar. Me han dicho que no puedo viajar. Tocará esperar y a ver qué sucede”, expresó.

Dailen Utria llegó a MIA para abordar un vuelo chárter de Cubazul hacia La Habana. Se enteró de la paralización por su sobrina, quien le envió las noticias que circulaban en Facebook. Antes de salir de casa se comunicó con la compañía, pero le indicaron que todavía no existía una confirmación oficial y que debía presentarse en la terminal.

“Me siento bastante triste porque iba a ver a mi familia. No pudo ser. Pero bueno, la aerolínea me ha tratado muy bien. Esperemos que mañana podamos salir”, relató Utria, mientras otros viajeros también aguardaban noticias.

La confusión alcanzó igualmente a los pasajeros de Iberia. Yisel Ricarte, quien viajaba al Aereopuerto Adolfo Suárez de Barajas, aseguró que conoció lo ocurrido por los reportes de televisión y no mediante una comunicación de la empresa.

“Iberia no nos ha dicho nada hasta ahora. No sabemos si tenemos el vuelo, si no”, declaró.

Felicidad Escobar también debía partir hacia la capital española, en su caso a las 10:35 p.m. A la hora de la entrevista, la aerolínea continuaba facturando equipaje y los pasajeros desconocían si la salida se mantendría.

“Lo que conocemos es a través de los medios que estáis aquí. En principio creemos que nos vamos a marchar a la hora prevista, salvo que haya algún cambio”, dijo Escobar.

La viajera explicó que no tenía un lugar al cual regresar si el itinerario era cancelado.

“Suponemos que Iberia se hará cargo, o quien corresponda, porque no nos dejarán tirados aquí en el aeropuerto. Yo creo que nos darán alguna solución”, añadió.

El cambio de escenario quedó reflejado en el testimonio del cantante y compositor colombiano Camilo, quien esperaba abordar un vuelo de Air Europa hacia Madrid. Para ese momento, los despegues comenzaban a reanudarse y, según explicó, su salida se había retrasado ligeramente.

“Parece que se está abriendo todo. No sé, la verdad, se retrasó un poquito el vuelo”, explicó a DLA.

El artista afrontó la espera con serenidad: “Yo, ¿qué más puedo hacer? Esperar. Voy para España, que me gusta y me hace feliz, así que me aguanto lo que sea”, acotó entre risas, mientras su esposa la también cantante y actriz venezolana Evaluna Montaner y otros familiares aguardaban para dirigirse a la puerta de embarque.

Al cierre de esta edición, el impacto de la jornada continuaba reflejándose en las pantallas de MIA. La paralización había terminado, pero las cancelaciones y demoras todavía condicionaban los planes de quienes aguardaban una nueva hora de salida o la posibilidad de ser reubicados.