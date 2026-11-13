viernes 13  de  noviembre 2026
CHOQUE

Un petrolero hunde un ferry de pasajeros en el río Misisipi

Al menos 12 personas fueron hospitalizadas tras la colisión, que dejó un crucero parcialmente hundido. Las autoridades investigan las causas del accidente

Imágenes publicadas por usuarios muestran un barco de crucero fluvial volcando en el río Misisipi, en Nueva Orleans, tras una colisión con un buque cisterna. El crucero se encontraba atracado con aproximadamente 130 pasajeros a bordo; algunos de ellos fueron vistos siendo rescatados del agua.&nbsp;

Imágenes publicadas por usuarios muestran un barco de crucero fluvial volcando en el río Misisipi, en Nueva Orleans, tras una colisión con un buque cisterna. El crucero se encontraba atracado con aproximadamente 130 pasajeros a bordo; algunos de ellos fueron vistos siendo rescatados del agua. 

AFP
Por ANA ALVAREZ

NUEVA ORLEANS.- Los 129 ocupantes de un crucero fluvial fueron rescatados este viernes 13 de noviembre después de que la embarcación fuera impactada por una barcaza en el río Misisipi, a la altura del puerto de Nueva Orleans, en Luisiana. El accidente dejó al menos 12 personas hospitalizadas y provocó un amplio operativo de emergencia.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó que todos los pasajeros fueron rescatados, mientras que su equipo de prensa informó que una docena de personas debieron ser trasladadas a centros hospitalarios.

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El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., hora local, cuando el crucero American Heritage permanecía atracado cerca del puerto para desembarcar a sus pasajeros.

Según los primeros reportes, el buque tanquero Atlantic Asphalt impactó contra el crucero, que terminó parcialmente sumergido en las aguas del Misisipi.

Imágenes difundidas por la cadena local WDSU y en redes sociales mostraron al American Heritage inclinado sobre uno de sus costados, mientras varios remolcadores se acercaban para estabilizar la embarcación cerca de uno de los puentes que atraviesan el río.

Otros videos captaron a pasajeros y miembros de la tripulación en el agua, algunos de los cuales intentaban alcanzar una rampa para llegar a tierra firme.

Evacuación y operativo de rescate

La compañía American Cruise Lines, operadora del crucero, confirmó que el American Heritage sufrió una colisión mientras permanecía atracado en Nueva Orleans y aseguró que todos los pasajeros y tripulantes fueron evacuados.

La empresa indicó que mantiene una estrecha coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades locales para atender las consecuencias del accidente.

Por su parte, el vicegobernador de Luisiana, Billy Nungesser, informó inicialmente que al menos 12 personas habían sido extraídas del agua y que equipos de buzos trabajaban en la zona.

Nungesser expresó preocupación por la seguridad de los viajeros, debido a que estos cruceros suelen transportar a personas de edad avanzada, algunas con movilidad reducida que requieren andadores o sillas de ruedas.

La portavoz del Puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, confirmó que el crucero fue embestido por otra embarcación mientras se encontraba en el río Misisipi.

"Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia", señaló la autoridad portuaria en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de la colisión ni han ofrecido detalles sobre la gravedad de las lesiones de las personas hospitalizadas.

La Guardia Costera y los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para evaluar los daños y esclarecer las circunstancias del accidente.

FUENTE: AFP / EFE

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