MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Un magistrado de Londres ordenó el pasado jueves 5 de noviembre el ingreso en prisión preventiva del actor y humorista británico Russell Brand tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, al cierre de un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas.

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RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Un jurado popular compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres declaró hoy culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apolo de la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009. En cambio, fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban.

Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traducirá inevitablemente en "una pena de prisión significativa" antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel.

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Detienen en Florida al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

Thomas Markle, suegro del príncipe Enrique de Inglaterra, fue detenido este viernes en Florida, en Estados Unidos, por presunta posesión de pornografía infantil.

Fuentes de las agencias de seguridad federales confirmaron a Fox News la redada ocurrida esta mañana en la residencia de ancianos de Maravida para detener al padre de Meghan Markle, tras el hallazgo de material pornográfico de menores en dos viviendas vinculadas a Thomas Markle en México y Filipinas.

La redada ocurrió en presencia de fotoperiodistas del tabloide británicos The Sun, quienes han confirmado que los agentes se llevaron esposado a Markle en su silla de ruedas con destino a comisaría.

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Paul McCartney se convierte en el tercer cantante más rico del mundo

El cantante británico Paul McCartney se ha convertido en un multimillonario tras alcanzar una fortuna estimada en 1.400 millones dólares, según un análisis de su patrimonio publicado este lunes por la revista Forbes, que lo sitúa como el tercer artista más acaudalado del mundo.

La fortuna del cantante de la mítica banda The Beatles se sitúa por debajo de la que amasa la estrella estadounidense Taylor Swift, con 2.000 millones de dólares, y el rapero Jay-Z, con 2.800 millones de dólares.

La mayor parte de sus ganancias proviene de su editorial MLP Communications, que fundó en 1969 para gestionar tanto el catálogo musical de la banda británica como el de otros artistas.

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DC Studios despide a James Gunn y ficha a exejecutivo de Marvel

En una importante reorganización que conmocion al mundo de los cómics, James Gunn y Peter Safran fueron relevados de sus cargos como codirectores ejecutivos de DC Studios. El dúo dejará sus puestos a partir del 1 de diciembre de 2026, tras cuatro años al frente del estudio, según informó The Hollywood Reporter.

Skydance Motion Picture Group, que ahora supervisa la división gracias a la fusión de Paramount Pictures con Warner Bros. Discovery, ha nombrado al exejecutivo de Marvel, Jeremy Latcham, presidente y director creativo de DC Studios.

Latchman fue un ejecutivo destacado de Marvel, participando en la primera etapa del Universo Cinematográfico de Marvel con "Iron Man" y "Los Vengadores". También trabajó con Gunn y Safran en "Guardianes de la Galaxia".

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Robert Pattinson y Harry Styles en la carrera para ser el nuevo James Bond

Robert Pattinson y Harry Styles entraron oficialmente en la contienda para interpretar al agente 007, en una etapa clave del proceso de selección que busca redefinir la franquicia de James Bond tras la partida de Daniel Craig.

De acuerdo con reportes recientes, el actor y el cantante han tenido acercamientos con la producción de la película número 26 de la saga, aunque desde perspectivas distintas.

Robert Pattinson, quien consolidó su trayectoria en producciones independientes tras el fenómeno global de Crepúsculo antes de ponerse el traje del superhéroe en The Batman, habría realizado pruebas de cámara para evaluar su perfil dentro de la franquicia. Por otro lado, la estrella del pop Harry Styles se sumó a las quinielas tras sostener reuniones iniciales con el equipo de producción.

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