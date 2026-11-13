Corte Suprema le otorga otra victoria al presidente Trump

Miembros del Cuerpo de Marines de EEUU trabajan en el refuerzo del muro fronterizo en el este de Tijuana, México.

Un agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector Big Bend, en Texas, utiiliza un dron para detectar migrantes indocumentados.

Que los demócratas tengan el control del Congreso en Washington a partir del 3 de enero de 2027 no impide que el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y los republicanos continúen con su ambicioso programa "America First".

Antes de que la nueva izquierda – bajo una agenda radical socialista vinculada al islamismo- ganara las elecciones de medio término, el Presidente ha recibido importantes triunfos por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en economía, Inmigración, política, y sociedad.

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En inmigración, el Máximo Tribunal estadounidense falló en fecha reciente a favor de no restablecer la norma que permitía a los jueces de inmigración suspender los procedimientos de deportación.

Con esta decisión, los magistrados fallaron a favor de la Administración Trump que se opuso a mantener esta práctica instaurada durante el gobierno de ultraizquierda de Joe Biden.

Cuando el líder republicano retornó a la Casa Blanca en enero de 2025, anunció que aboliría esa práctica por motivos de seguridad nacional y en junio, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el Departamento de Justicia se unieron para anular la regla de "cierre administrativo" de Biden.

Los jueces de inmigración están obligados ahora a decidir sobre los casos de deportación en lugar de retrasarlos.

Otra carta de triunfo

Luego de esta victoria y la conclusión de las elecciones legislativas, el Supremo le entregó otra carta de triunfo al jefe de la Oficina Oval en la Casa Blanca: luz verde para continuar la construcción del muro fronterizo con México en una zona que comprende los terrenos del parque nacional Big Bend.

La sentencia desbloquea una orden de un tribunal de distrito, que se basó en argumentos de organizaciones ambientalistas.

Las secciones del muro que se han construido impulsadas por el primer mandato del líder republicano a partir de 2018 han sido costeadas por los aranceles impuestos a México, de acuerdo con declaraciones del Presidente a mediados de octubre. Trump aseguró que estos cobros superaron con creces el costo de la estructura para proteger la seguridad nacional.

La sentencia de la Corte Suprema llega en momentos en que una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partió del sur de México hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio mandato.

Estas caravanas, organizadas e incentivadas por organizaciones de la ultraizquierda en EEUU, tienen como objetivo central [desestabilizar el gobierno conservador del presidente Trump], quien en una reciente entrevista en el programa “60 minutos” de la cadena CBS se mostró dispuesto a una reforma migratoria, aunque no es la primera vez que da esta respuesta.

La propuesta incluiría un perdón para inmigrantes sin antecedentes penales que demuestren que han trabajado y laboran en la actualidad, y cuya estancia dentro del país supere en principio los 10 años, entre otras exigencias para otorgarles una “green card”, pero no la ciudadanía.

Esta iniciativa, que podría llevar múltiples reajustes es muy similar a la presentada por la congresista de Florida, María Elvira Salazar, en su propuesta de ley "Dignidad" quien acaba de ser reelecta para un nuevo período de dos años en la Cámara de Representantes. Para convertirse en ley debe ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso.

De haber lanzado esta propuesta antes de las legislativas, los republicanos quizás hubieran mantenido el control del Congreso. Fue Salazar, quien dijo en declaraciones recientes, que había dialogado de forma extensa con el presidente Trump en la Casa Blanca y que estaba muy optimista con las respuestas del líder republicano.

Trump admite errores

Inmigración es uno de los pilares de la plataforma "Make America Great Again" o del gran movimiento conservador MAGA que llevó a los republicanos y a Trump al poder en Washington en noviembre de 2024.

No obstante la necesidad de una frontera segura, como ocurre ahora, y de las deportaciones masivas anunciadas por Trump durante su campaña, el inquilino de la Casa Blanca también admitió que algunas agencias se habían extralimitado en arrestos a personas sin antecedentes penales y trabajadores en sectores de la economía.

Al parecer, el Presidente está dispuesto a corregir estos errores en inmigración.

De acuerdo con estudios de organismos conservadores, alrededor de 22 millones de ileales entraron al país por diferentes lugares, en su gran mayoría por la frontera sur de la nación, bajo la desastrosa política de “Puertas Abiertas” de Joe Biden o quienes estuvieran al frente de la Casa Blanca durante los cuatro años de mandato de la ultraizquierda.

Biden, desde la campaña electoral, demostró lagunas mentales que se agudizaron con el tiempo hasta la desorientación severa en actos públicos.

Los nuevos demócratas generaron un caos sin precedentes en todo el país entre 2021 y 2024, pero en especial en los estados fronterizos donde hicieron colapsar los servicios públicos y el gasto estatal. Luego distribuyeron a los inmigrantes ilegales por el resto de los estados gobernados por la izquierda como Nueva York, Massachusetts, California, Michigan, Pennsylvania, Oregon, etc.

En su reciente decisión, la Corte Suprema sostuvo que la restricción judicial obstaculizaba los "objetivos apremiantes" del Gobierno en materia de seguridad e integridad fronteriza.

El proyecto de ese tramo, valorado en 1.700 millones de dólares, contempla la construcción de barreras fronterizas, caminos de patrullaje, sistemas de iluminación y tecnología de detección en terrenos del Parque Nacional Big Bend y del Parque Estatal Big Bend Ranch.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Trump para completar y reforzar la infraestructura de seguridad en la frontera con México, una de las prioridades de su administración en materia migratoria.

Reinicio de las labores de construcción

En agosto, las excavadoras comenzaron a trabajar en terrenos públicos de la zona, donde también se encuentra el emblemático Cañón de Santa Elena. Posteriormente, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, anunció una pausa en las labores tras las objeciones de sectores locales.

"El interés del gobierno, por lo tanto, supera cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes", señaló el informe del Máximo Tribunal.

La expansión del muro fronterizo Estados Unidos-México comenzó durante la presidencia de Donald Trump y fue parte fundamental de su campaña en las elecciones presidenciales de 2016.

En enero del 2017, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13767, que ordenó al gobierno federal comenzar la construcción del muro a lo largo de la frontera.

Después de una lucha política por la financiación, que resultó en un cierre del gobierno durante 35 días y la declaración de una emergencia nacional, la construcción comenzó en 2018.

Mediante contratos con empresas privadas, el gobierno construyó barreras a lo largo de 455 millas (732,2 km), y 49 millas (78,9 km) en las cuales no existía ninguna barrera.

Valiosa herramienta de contención

Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) afirman que la cerca con bolardos sigue siendo una valiosa herramienta de contención de olas masivas de inmigrantes y seguridad fronteriza cuando se combina con tecnología de vigilancia y personal suficiente.

En abril de 2021, la administración Biden canceló todos los proyectos del muro fronterizo que se costeaban con fondos desviados de cuentas del Departamento de Defensa. Y al mismo tiempo abría la frontera sur a millones de inmigrantes ilegales en varias olas masivas, un suceso sin precedentes en la historia de EEUU.

Sin embargo, el comienzo de la construcción del muro se remonta al gobierno de un demócrata.

Su construcción se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal conocido como “Operación Guardián”, a cargo de la fiscal general Janet Reno. El tema cobró relevancia nuevamente con el arribo de Trump a la Casa Blanca en 2017.

Prioridad: seguridad nacional

Entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump en el primer día de su segundo mandato presidencial en enero de 2025, estuvo cerrar la frontera sur, una de sus promesas de campaña.

En estos momentos más de unas 700 millas (1.123 kilómetros) están vallados en la frontera entre EEUU y México.

Tras la aprobación de la ley "One Big Beatiful Bill" en el Congreso por parte de la mayoría republicana, la Casa Blanca obtuvo financiamiento para continuar el muro. Pero esta vez con nueva tecnología.

Ahora, el gobierno del presidente Trump construye lo que ha bautizado como un “muro inteligente”, una combinación de cercas de acero de 30 pies (9 metros) de altura con alta tecnología.

La obra incluye sofisticados sensores, cámaras y torres que permiten que la Patrulla Fronteriza vigile una extensa zona.

Las autoridades señalan que la tecnología complementa al muro físico y libera a los agentes para realizar otras tareas.

"El muro inteligente"

“Es un muro inteligente. No es solo una barrera”, manifestó el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, durante un testimonio reciente ante el Congreso. “Maximiza el uso de nuestro recurso más valioso, que son nuestros agentes”.

Se han firmado contratos para construir cientos de kilómetros del muro en la frontera sur, donde en estos momentos los cruces están en cifras mínimas nunca vistas.

El presupuesto para terminar el muro inteligente supera los 46.000 millones de dólares.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en fecha reciente que una parte preliminar del muro estará terminada “para esta misma fecha del próximo año” a un ritmo de 6 millas por semana.

No se prevé construir secciones del muro en aproximadamente 861 kilómetros (535 millas) de las cerca de 2.000 millas (unos 3.200 kilómetros) de frontera, porque el terreno escarpado sirve como barrera. En su lugar se usarán sensores terrestres y torres.

La CBP también realiza labores en cientos millas de muro ya construidas para añadir más tecnología, luces y caminos. A lo largo de los extensos tramos de río en Texas que marcan la frontera con México, se despliegan boyas cilíndricas de 12 a 15 pies de largo (3,7 a 4,5 metros), destinadas a impedir que migrantes, narcotraficantes o contrabandistas crucen la frontera.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, The New York Times, New York Post, informes oficiales.