Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

MADRID.- El abogado Nielson de Souza Vilela , quien ejerció en España la representación legal del exjefe de la inteligencia militar del régimen venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como "el Pollo Carvajal" , fue hallado sin vida en un trastero del edificio donde residía, ubicado en la Gran Vía de la capital española.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el suceso, sin que hasta el momento hayan trascendido las causas oficiales del fallecimiento del letrado de unos cuarenta años, reseña el portal web español theobjective .

El deceso ocurre mientras su antiguo defendido se encuentra bajo custodia en EEUU, colaborando activamente con la justicia norteamericana tras declararse culpable de cuatro cargos vinculados con el narcotráfico, el narcoterrorismo y el tráfico de armas en junio de 2025.

Carvajal, figura clave del aparato de inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha visto aplazada en varias ocasiones la lectura de su sentencia en Nueva York debido a las revelaciones que aporta a las fiscalías sobre las operaciones internacionales, los negocios y los esquemas de financiación política del chavismo en el exterior, particularmente tras la captura de Maduro en enero de 2026.

Antes de ser extraditado a EEUU en julio de 2023, el exgeneral venezolano permaneció encarcelado en España y compareció ante la Audiencia Nacional, instancia ante la cual ofreció detalles sobre el presunto financiamiento de partidos políticos españoles y figuras como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, información suministrada por agencias de seguridad de EEUU a la policía española derivó en investigaciones judiciales en Madrid que involucran al exmandatario español en torno al rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra.

El fallecimiento de De Souza Vilela reaviva en el entorno de antiguos funcionarios venezolanos el recuerdo de la muerte de Juan Carlos Márquez Cabrera, exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, cuyo cadáver fue encontrado en Madrid en julio de 2019 apenas dos días después de haber manifestado su disposición a colaborar con la justicia española en las pesquisas sobre los contratos de asesoría de la petrolera venezolana con el exembajador Raúl Morodo.