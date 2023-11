Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La Otra Esquina de las Palabras

La tertulia que conduce en poeta Joaquín Gálvez en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, 33145, invita a la presentación el viernes 3 de noviembre, a las 7:30 pm, del libro Enviado Especial (Suburbano Ediciones, 2022). A través de crónicas, textos de ficción y ensayos personales un grupo de autores que vive en los Estados Unidos reflexiona sobre Cuba, un país tan complejo como fascinante. “Un libro único en su tipo, es una aguda observación del entorno social y de los efectos de la Revolución sobre el poder y la cultura de la isla. Honesta y reveladora, esta antología entrelaza momentos históricos con lo íntimo, una experiencia estimulante para el lector contemporáneo”. Con la participación de Pedro Medina León, Luis Alejandro Ordóñez, Anjanette Delgado, Gastón Virkel, Camilo Pino y Hernán Vera Álvarez. Presentación, Lissette Hernández.

El público

La emblemática, poética y controversial obra de Federico García Lorca, El público, sube al escenario de Havanafama, bajo la dirección de Juan Roca. La propuesta perfila y resalta la fantasía detrás de la poesía. “Un juego con el color, la música, el movimiento y la sexualidad, entregando al público un espectáculo mágico”. Funciones viernes 3 y sábado 4, a las 8:30 pm. Havanafama Teatro Íntimo, 4227 SW 75 Ave. Miami, 33155. Para mayor información y reservaciones llame al (786) 262-4014.

Celebración

La cantante María Elena Lazo celebrará sus cuarenta años de carrera artística con un concierto en el centro nocturno Alfaros, 1604 SW 8 St. Miami, 33135, el viernes 3 de noviembre, a las 9 pm. La cantante tiene una larga y exitosa trayectoria, que mantiene su vigencia y presencia a través de sus continuas presentaciones. Reservaciones en el (305) 643-2151.

Las paredes oyen

Continúa en el Museo Americano de la Diáspora Cubana la obra Las paredes oyen, de Robby Ramos y dirección de Gabriel Bonilla. La pieza se desarrolla “en un gulag tropical en los días de la Crisis de los Misiles en octubre de 1962, donde asistimos a la conversación entre una carcelera en Cuba y un locutor de radio en Estados Unidos, mientras que el destino de toda una familia pende de un hilo”. Actúan Susana Pérez, Héctor Medina, Ariel Texidó, Dianne Garriga y Bill Schwartz. Viernes 3 y sábado 4 de noviembre, a las 7 pm, en el 1200 Coral Way, 33145. Entradas en www.lasparedesoyen.com.

En el teatro Lehman

Teatro, música y danza integra el espectáculo Yankee Bajan, cuya narrativa se centra en una familia que deja los Estados Unidos para reconectarse con sus raíces de Bajan, con referencia musicales desde Brooklyn hasta Barbados. El público se adentra en un viaje mientras la familia sueña con su pasado. Viernes 3 de noviembre dos funciones, a las 11 am y 8 pm; y el sábado 4, a las 8 pm, en el Miami Dade College, North Campus, Lehman Theatre, 11380 NW 27 Avenue. Miami, 33167. Entrada $20

Martín Bossi en Miami

El actor, imitador y humorista argentino Martín Bossi se presenta por primera vez en Miami, el viernes 3 de noviembre, a las 8 pm, en el Teatro Manuel Artime, 900 SW 1st St., Miami, 33130. Se le considera el comediante con mayor convocatoria en los escenarios de su país. A Miami trae el unipersonal Bossi Live Comedy!, con el que realiza un extensa gira, que lo llevará a Europa. “Música, carisma y humor de la mano del gran Showman argentino”, señalan los promotores. Reservaciones en el (305) 575-5057.

Microteatro

Luchando contra un cierre por las autoridades de Miami, el equipo de microteatro ha mantenido la programación como “Microteatro on Tour”, bajo el lema de The Show Must Go On. Los días viernes 3 y sábado 4, se presentan a las 8 pm en CasaStudios, 228 89th Street, Surfside, 33154. El programa incluye las obras breves Balada para un sueño, Desnuda, Santa ya no vive en esta casa, Clitópolis y Sin miedo.

Que me quiten lo bailao

La comedia Que me quiten lo bailao, escrita por Rosario Solares y protagonizada por Rosa Paseiro, Tania Guzmán, Léster Martínez y Margarita Coego, que además la dirige, es una pieza que “nos enseña, de una forma atrevida y sorprendente, que la vida es una sola, y que hay que vivirla a como dé lugar”. En el texto, dos mujeres de la tercera edad, Dolores y Gloria, aprenden que nunca es tarde para resolver asuntos pendientes y que, a pesar de los desafíos de la vida, el valor del amor y la amistad, siempre pueden mantener vivo el espíritu joven. Funciones sábado 4 a las 8 pm y domingo 5, a las 5 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009. Boletos desde $30.

Aves al viento

El conmovedor musical Aves al viento, con música original, texto y dirección de Cristina Rebull, regresa a Miami tras una exitosa primera presentación meses atrás. Con Candi Sosa, Jorge Hernández, Juan David Ferrer y Samara Nicole, a los que se les une una variedad de actores y bailarines, se promueve como una “producción hecha solo de pasión, luces, música y cuerpos libres”. Aves al viento se presenta el sábado 4 de noviembre, a las 8 pm, y el domingo 5, a las 6 pm, en el Adriana Barraza Acting Studio, 3100 NW 72 Avenida, #127, Miami, 33122. Reservaciones en el (305) 343-3529.

Música en la iglesia St. Thomas

La organista Ángela Salcedo ofrecerá Glories of the Pipe Organ, en la St Thomas Episcopal Church, 5690 North Kendall Drive Coral Gables, 33156, el sábado 4 de noviembre a las 7 pm. El recital de Salcedo presentará un programa sobre el maravilloso órgano de tubos “Bunn-Minnick de 3 manuales y 81 pasos” en la Iglesia Episcopal de St. Thomas, interpretando la Gran Sonata en Mi bemol mayor para órgano, Opus 22, de Dudley Buck, considerada la primera sonata para órgano estadounidense dada a conocer en el siglo XIX. El programa incluirá también composiciones de Bach, Charles-Marie Widor, Calvin Hampton y Carson Cooman.

En el museo HistoryMiami

Durante siete años el museo HistoryMiami viene realizando el CultureFest305, un evento de integración de todas las comunidades que conviven en el Sur de la Florida. La nota promocional invita a ser parte de una jornada única, donde se puede sentir “la batería afrocubana batá, disfrutar de la música mariachi, maravillarse con los bailes de Argentina y Serbia, y probar la cocina haitiana, todo en un día”. Una tarde llena de actividades para todas las edades. HistoryMiami Museum, 101 West Flagler Street, Miami, 33130. La jornada tendrá lugar el sábado 4 de noviembre, entre las 10 am y las 4 pm. Estrada gratis, pero requiere registración en la página: https://historymiami.org.

Lupita D'Alessio

La cantante y actriz mexicana Lupita D'Alessio llega a Miami para ofrecer un concierto el domingo 5 de noviembre, a las 8 pm, en el James L. Knight Center de Miami, 400 SE 2 Ave, Miami, 33131. La intérprete de canciones memorables como Inocente pobre amiga y Lo siento mi amor, ha sido distinguida con los premios OTI y el Latin Grammy por su excelencia musical, está realizando su gira de despedida Gracias. Reservaciones en el (305) 416-5978.

Autos antiguos

En los terrenos del Deering Estate habrá el domingo 5 de noviembre una exhibición de carros antiguos. Por 11na. ocasión, Antique Automotive Club of America muestra una amplia variedad de marcas y modelos de autos en perfectas condiciones. Vehículos fabricados desde 1965, que los amantes de los automóviles podrán disfrutar en el acogedor ambiente del Deering Estate, 16701 SW 72 Avenue, Miami, 33157, entre las 10 am a 3 pm. Otros detalles y precio de las entradas, en el (305) 680-5219.

Tangos

La agrupación colombiana F-31 Quinteto, presenta su segundo álbum, Medellín Downtango, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134, el miércoles 8 de noviembre, a las 8 pm. Tras realizar una extensa gira por Europa, Asia y América, llegan a Miami con su música original y los tangos más queridos por el público latino. Disfruta de su estilo fresco con su cantor Marcelo Tommasi, ganador del Latin Grammy. Reservaciones en el (305) 443-1009.