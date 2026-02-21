sábado 21  de  febrero 2026
Fútbol

AFAGate y el negocio oculto del fútbol argentino: las revelaciones de Nicolás Pizzi y su impacto global

Empresas en Miami, millones de dólares y documentos clave: así es la investigación de Nicolás Pizzi que destapó el escándalo AFAGate

El periodista argentino Nicolás Pizzi durante el foro Fútbol, corrupción y democracia: Argentina AFAgate en Miami

El periodista argentino Nicolás Pizzi durante el foro "Fútbol, corrupción y democracia: Argentina AFAgate" en Miami

Wenceslao Cruz
Por Pedro Felipe Hernández

El llamado AFAGate dejó de ser un escándalo puntual para convertirse en una investigación de alcance internacional que mezcla negocios deportivos, transferencias millonarias y estructuras empresariales en Estados Unidos y Europa. Detrás de las revelaciones aparece el trabajo del periodista Nicolás Pizzi, quien durante meses reconstruyó junto a un equipo de periodistas del diario La Nación, un entramado financiero que, según afirma, “es apenas una foto parcial de una película que todavía no terminó”.

A través de documentación bancaria, registros comerciales y nuevas filtraciones, la investigación expuso cómo empresas intermediarias manejaron ingresos vinculados a la selección argentina en el exterior, abriendo interrogantes sobre el destino final de más de 260 millones de dólares.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano al primer ministro de India, Narendra Modi, durante un encuentro en la Casa Blanca.
GESTIóN PRESIDENCIAL

Casa Blanca: Un paso más por "promesas hechas, promesas cumplidas"
Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
VIRAL

Crecen los rumores sobre presunta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Qué es el AFAGate y por qué el caso trasciende al fútbol argentino

El AFAGate se centra en un esquema financiero que habría canalizado pagos provenientes de patrocinadores internacionales y derechos comerciales hacia compañías constituidas fuera de Argentina. El mecanismo incluyó firmas en Miami y una empresa española con sede en Madrid que, en distintas etapas, actuaron como agentes comerciales.

Según las publicaciones recientes, Odeoma Gestión SL llegó a recibir más de 30 millones de dólares en comisiones relacionadas con acuerdos comerciales de la selección. Con el crecimiento deportivo tras los títulos de Copa América y el Mundial, el volumen del negocio se multiplicó y la operatoria se trasladó a Estados Unidos mediante estructuras LLC.

Para Pizzi, el crecimiento económico del fútbol argentino fue clave para entender la magnitud del caso. “Todo explotó cuando Argentina empezó a ganar. Sin esos títulos, ese dinero probablemente no habría entrado”, explicó.

El pendrive que cambió la investigación: “Era un tesoro con toda la historia”

El punto de partida fue inusual incluso para un periodista acostumbrado a investigar corrupción política. Pizzi recibió un pendrive con documentación bancaria completa, algo que describe como una oportunidad única en su carrera.

“Era como un tesoro que había que procesar. No había que salir a buscar la historia, la historia estaba ahí”, relató. Sin embargo, aclaró que los documentos por sí solos no construyen una investigación: “Un registro contable no escribe una nota periodística. Hay que darle contexto, chequearlo y entender quiénes están detrás”.

Durante cuatro años, las cuentas analizadas mostraron transferencias constantes de cientos de miles de dólares, muchas por encima del millón, realizadas casi a diario. Lo que más sorprendió al equipo fue que, pese al volumen de dinero, no se habrían activado alertas bancarias visibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2023060694888022119&partner=&hide_thread=false

Empresas fantasma en Miami: cómo funcionaban las LLC que recibían millones

Uno de los hallazgos más recientes describe la existencia de dos compañías creadas el mismo día, por la misma persona y en la misma dirección en Miami. Ambas recibieron casi cinco millones de dólares y fueron disueltas poco después.

“Abrieron, cobraron y desaparecieron. Fui a la dirección y era una oficina virtual sin nadie”, contó el periodista. Para él, este tipo de estructuras evidencia un modelo diseñado para mover dinero mediante intermediarios sin actividad comercial verificable.

El análisis de las cuentas reveló que tanto los ingresos como los egresos del dinero pasaban exclusivamente por empresas registradas en Estados Unidos. “La maniobra se hizo íntegramente acá: empresas estadounidenses, bancos estadounidenses y transferencias hechas desde Miami”, explicó.

Comparación con el FIFA Gate: ¿un escándalo aún mayor?

El paralelismo con el FIFA Gate aparece de forma constante, aunque Pizzi considera que el volumen económico del AFAGate podría superar al caso que sacudió al fútbol mundial hace una década.

“En el FIFA Gate se hablaba de unos 150 millones en sobornos. Acá contabilizamos más del doble y todavía no terminamos de procesar todo”, afirmó. A diferencia de aquel escándalo, esta investigación se basa en registros bancarios completos, algo que el periodista considera inédito fuera de una causa judicial formal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2023916356593479803&partner=&hide_thread=false

Obstáculos del periodismo de investigación deportiva: el silencio de las fuentes

Pese a la contundencia de la documentación, conseguir testimonios fue uno de los mayores desafíos. Pizzi contó que antes de la primera publicación contactaron a más de 25 personas vinculadas al caso.

“Nos atendieron dos. El resto no quiso saber nada”, recordó. Según explicó, cerca del 90% de los protagonistas rechazó hablar, algo que normalmente podría frenar una investigación. Sin embargo, el equipo decidió avanzar apoyándose en los registros financieros.

“El material era tan potente que la historia prácticamente se construyó sola”, aseguró.

El impacto cultural y político del AFAGate en Argentina

El interés público se mantuvo durante meses, algo poco habitual incluso para investigaciones de alto impacto. Para el periodista, esto responde a un contexto previo de desgaste entre los hinchas y cuestionamientos al manejo del fútbol.

“Cuando la gente ya está cansada de cómo se maneja todo, cualquier revelación explota mucho más”, señaló. A su juicio, la discusión sobre arbitrajes, formatos de torneo y decisiones dirigenciales creó un clima propicio para que la investigación generara repercusión constante.

Mundial, política y justicia estadounidense: el factor que puede cambiar todo

El hecho de que gran parte de la operatoria se haya realizado en Estados Unidos abre la posibilidad de una investigación federal. Pizzi confirmó que el FBI y el Departamento de Justicia habrían tomado conocimiento del caso, aunque por ahora no existen anuncios públicos.

“En Estados Unidos trabajan en silencio. El día que decidan avanzar, puede ser como el FIFA Gate, cuando nadie sabía nada y de repente detuvieron a todos”, explicó.

El calendario deportivo añade un elemento de tensión: el Mundial está cada vez más cerca y Estados Unidos será una de las sedes principales. Para el periodista, el timing político podría retrasar decisiones judiciales. “Nadie quiere un escándalo cuatro meses antes del torneo, pero tarde o temprano esto va a tener consecuencias”, afirmó.

El rol del periodismo y la motivación detrás de la investigación

Tras más de 30 años investigando corrupción, Pizzi sostiene que la motivación sigue siendo la misma: contar historias que aporten transparencia. Reconoce que el periodismo es una profesión de riesgos y pocas recompensas económicas, pero insiste en que el objetivo final justifica el esfuerzo.

“El periodismo es descubrir algo nuevo y hacer un aporte. Si no te mueve eso, es muy difícil seguir”, dijo.

El AFAGate, lejos de cerrarse, continúa sumando capítulos. Nuevas empresas aparecen en los registros, nuevas filtraciones aportan contexto y el interés público no disminuye. Mientras tanto, la investigación ya dejó algo claro: el negocio del fútbol moderno no solo se juega dentro de la cancha, sino también en complejas estructuras financieras que hoy están bajo la lupa internacional.

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny retoma en Argentina gira tras presentación en Super Bowl

Argentina y el béisbol, una relación que crece en silencio

Gobierno de Argentina denuncia por "terrorismo" a implicados en altercados ante el Congreso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Segunda y breve carta de Marco Rubio
OPINIÓN

Segunda y breve carta de Marco Rubio

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
JUSTICIA

Gobierno de EEUU exige a Delcy Rodríguez cooperar en investigación contra nueve hombres del chavismo

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años

Luis Manuel Otero Alcántara. 
CUBA

Desde prisión, Luis Manuel Otero Alcántara impulsa performance religioso en La Habana

María Corina Machado y María Elvira Salazar.
TRANSICIÓN

María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones