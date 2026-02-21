AFAGate y el negocio oculto del fútbol argentino: las revelaciones de Nicolás Pizzi y su impacto global

El periodista argentino Nicolás Pizzi durante el foro "Fútbol, corrupción y democracia: Argentina AFAgate" en Miami

El llamado AFAGate dejó de ser un escándalo puntual para convertirse en una investigación de alcance internacional que mezcla negocios deportivos, transferencias millonarias y estructuras empresariales en Estados Unidos y Europa . Detrás de las revelaciones aparece el trabajo del periodista Nicolás Pizzi , quien durante meses reconstruyó junto a un equipo de periodistas del diario La Nación, un entramado financiero que, según afirma, “es apenas una foto parcial de una película que todavía no terminó”.

A través de documentación bancaria, registros comerciales y nuevas filtraciones, la investigación expuso cómo empresas intermediarias manejaron ingresos vinculados a la selección argentina en el exterior, abriendo interrogantes sobre el destino final de más de 260 millones de dólares.

Qué es el AFAGate y por qué el caso trasciende al fútbol argentino

El AFAGate se centra en un esquema financiero que habría canalizado pagos provenientes de patrocinadores internacionales y derechos comerciales hacia compañías constituidas fuera de Argentina. El mecanismo incluyó firmas en Miami y una empresa española con sede en Madrid que, en distintas etapas, actuaron como agentes comerciales.

Según las publicaciones recientes, Odeoma Gestión SL llegó a recibir más de 30 millones de dólares en comisiones relacionadas con acuerdos comerciales de la selección. Con el crecimiento deportivo tras los títulos de Copa América y el Mundial, el volumen del negocio se multiplicó y la operatoria se trasladó a Estados Unidos mediante estructuras LLC.

Para Pizzi, el crecimiento económico del fútbol argentino fue clave para entender la magnitud del caso. “Todo explotó cuando Argentina empezó a ganar. Sin esos títulos, ese dinero probablemente no habría entrado”, explicó.

El pendrive que cambió la investigación: “Era un tesoro con toda la historia”

El punto de partida fue inusual incluso para un periodista acostumbrado a investigar corrupción política. Pizzi recibió un pendrive con documentación bancaria completa, algo que describe como una oportunidad única en su carrera.

“Era como un tesoro que había que procesar. No había que salir a buscar la historia, la historia estaba ahí”, relató. Sin embargo, aclaró que los documentos por sí solos no construyen una investigación: “Un registro contable no escribe una nota periodística. Hay que darle contexto, chequearlo y entender quiénes están detrás”.

Durante cuatro años, las cuentas analizadas mostraron transferencias constantes de cientos de miles de dólares, muchas por encima del millón, realizadas casi a diario. Lo que más sorprendió al equipo fue que, pese al volumen de dinero, no se habrían activado alertas bancarias visibles.

Empresas fantasma en Miami: cómo funcionaban las LLC que recibían millones

Uno de los hallazgos más recientes describe la existencia de dos compañías creadas el mismo día, por la misma persona y en la misma dirección en Miami. Ambas recibieron casi cinco millones de dólares y fueron disueltas poco después.

“Abrieron, cobraron y desaparecieron. Fui a la dirección y era una oficina virtual sin nadie”, contó el periodista. Para él, este tipo de estructuras evidencia un modelo diseñado para mover dinero mediante intermediarios sin actividad comercial verificable.

El análisis de las cuentas reveló que tanto los ingresos como los egresos del dinero pasaban exclusivamente por empresas registradas en Estados Unidos. “La maniobra se hizo íntegramente acá: empresas estadounidenses, bancos estadounidenses y transferencias hechas desde Miami”, explicó.

Comparación con el FIFA Gate: ¿un escándalo aún mayor?

El paralelismo con el FIFA Gate aparece de forma constante, aunque Pizzi considera que el volumen económico del AFAGate podría superar al caso que sacudió al fútbol mundial hace una década.

“En el FIFA Gate se hablaba de unos 150 millones en sobornos. Acá contabilizamos más del doble y todavía no terminamos de procesar todo”, afirmó. A diferencia de aquel escándalo, esta investigación se basa en registros bancarios completos, algo que el periodista considera inédito fuera de una causa judicial formal.

Obstáculos del periodismo de investigación deportiva: el silencio de las fuentes

Pese a la contundencia de la documentación, conseguir testimonios fue uno de los mayores desafíos. Pizzi contó que antes de la primera publicación contactaron a más de 25 personas vinculadas al caso.

“Nos atendieron dos. El resto no quiso saber nada”, recordó. Según explicó, cerca del 90% de los protagonistas rechazó hablar, algo que normalmente podría frenar una investigación. Sin embargo, el equipo decidió avanzar apoyándose en los registros financieros.

“El material era tan potente que la historia prácticamente se construyó sola”, aseguró.

El impacto cultural y político del AFAGate en Argentina

El interés público se mantuvo durante meses, algo poco habitual incluso para investigaciones de alto impacto. Para el periodista, esto responde a un contexto previo de desgaste entre los hinchas y cuestionamientos al manejo del fútbol.

“Cuando la gente ya está cansada de cómo se maneja todo, cualquier revelación explota mucho más”, señaló. A su juicio, la discusión sobre arbitrajes, formatos de torneo y decisiones dirigenciales creó un clima propicio para que la investigación generara repercusión constante.

Mundial, política y justicia estadounidense: el factor que puede cambiar todo

El hecho de que gran parte de la operatoria se haya realizado en Estados Unidos abre la posibilidad de una investigación federal. Pizzi confirmó que el FBI y el Departamento de Justicia habrían tomado conocimiento del caso, aunque por ahora no existen anuncios públicos.

“En Estados Unidos trabajan en silencio. El día que decidan avanzar, puede ser como el FIFA Gate, cuando nadie sabía nada y de repente detuvieron a todos”, explicó.

El calendario deportivo añade un elemento de tensión: el Mundial está cada vez más cerca y Estados Unidos será una de las sedes principales. Para el periodista, el timing político podría retrasar decisiones judiciales. “Nadie quiere un escándalo cuatro meses antes del torneo, pero tarde o temprano esto va a tener consecuencias”, afirmó.

El rol del periodismo y la motivación detrás de la investigación

Tras más de 30 años investigando corrupción, Pizzi sostiene que la motivación sigue siendo la misma: contar historias que aporten transparencia. Reconoce que el periodismo es una profesión de riesgos y pocas recompensas económicas, pero insiste en que el objetivo final justifica el esfuerzo.

“El periodismo es descubrir algo nuevo y hacer un aporte. Si no te mueve eso, es muy difícil seguir”, dijo.

El AFAGate, lejos de cerrarse, continúa sumando capítulos. Nuevas empresas aparecen en los registros, nuevas filtraciones aportan contexto y el interés público no disminuye. Mientras tanto, la investigación ya dejó algo claro: el negocio del fútbol moderno no solo se juega dentro de la cancha, sino también en complejas estructuras financieras que hoy están bajo la lupa internacional.