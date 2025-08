"Mundo Ghibli": poesía visual que se apodera de la gran pantalla venezolana

MIAMI.- Nombrar Studio Ghibli delante de un fanático entendido es como mencionar una suerte de autoridad cinematográfica que causa asombro y respeto. No es gratuito, no es simple fanatismo. La filmografía que han concebido maestros como Hayao Miyazaki e Isao Takahata, fundadores de esta casa productora, en junio de 1985, se ha ganado no sólo la admiración de esos fanáticos sino de la crítica especializada y hasta de La Academia, que ya en varias oportunidades ha reconocido con nominaciones y premios estas joyas del cine japonés.

¿Por qué? Existen muchos atributos de una película producida por el Studio Ghibli. Un primer lugar lo ocupa el tipo de animación artesanal de estas historias: una sutil combinación de dibujo a mano y acuarela con pinturas acrílicas. También una cautivadora puesta en escena que suele invitar entre secuencias a la contemplación del espectador, lejos del ritmo trepidante de una edición computarizada de un estudio más comercial. Y, por último, pero no menos importante: los temas que abordan estas cintas incluyen las conexiones humanas y la armonía en la relación del hombre con la naturaleza, entre otros tópicos. Y tienen, además, un alto porcentaje de protagonistas femeninas.

Embed

Tomando en cuenta ese público cautivo que han creado estas producciones de Ghibli desde su creación, hace exactamente 40 años, y el anhelo de ese público de querer volver a ver en gran pantalla esas historias tan conmovedoras y reflexivas, Mundo D Película trae a las salas de cine venezolanas Mundo Ghibli, un ciclo de filmes de este laureado estudio para deleite de la audiencia.

Este ciclo también se estrena en toda Latinoamérica a partir del próximo 7 de agosto hasta el 4 de diciembre. Once películas, cinco meses y un público cautivo.

Cita con lo sublime

7 de agosto

El Viaje de Chihiro (Spirited Away). Año 2001

Ganadora del Oscar 2003 a Mejor Película Animada. Una obra maestra visual y narrativa sobre identidad, valentía y mundos paralelos. Durante la mudanza de su familia a los suburbios, una conflictiva niña de 10 años de edad deambula por un mundo gobernado por dioses, brujas y espíritus, y donde los humanos se transforman en bestias. Puntuación en Imdb: 8.6 sobre 10. Metacritic: 96 sobre 100. Rotten Tomatoes: 96 sobre 100. Director: Hayao Miyazaki.

28 de agosto – Ciclo 1

El Cuento de la Princesa Kaguya (The Tale of the Princess Kaguya). Año 2013

Kaguya es una hermosa joven codiciada por cinco nobles. Para evitar casarse con un desconocido al que no ama, envía a sus pretendientes a misiones aparentemente imposibles. Pero lo que no sabe es que tendrá que afrontar su destino por sus decisiones. Nominada al Oscar 2015 en la categoría Mejor Película Animada y ganadora del premio a la Mejor Película de la Boston Society of Film Critics. Puntuación en Imdb: 8 sobre 10. Metacritic: 89 sobre 100. Rotten Tomatoes: 100 sobre 100. Director: Isao Takahata.

La Colina de las Amapolas (From Up On Poppy Hill). Año 2011

Un grupo de adolescentes de Yokohama -la segunda ciudad más habitada de Japón después de Tokio- busca salvar la casa club de su escuela de una demolición, en los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Ganadora del premio de la Academia Japonesa de Cine a la Mejor Película Animada de 2012. Puntuación en Imdb: 7.4 sobre 10. Metacritic: 71 sobre 100. Rotten Tomatoes: 87 sobre 100. Director: Goro Miyazaki (hijo del maestro Hayao Miyazaki).

Recuerdos del Ayer (Only Yesterday). Año 1991

Una oficinista japonesa de 27 años, muy maltratada, viaja al campo y recuerda su infancia en Tokio y lo que podría haber sido su vida. Ganadora del premio a la Mejor Película Animada en los International Online Cinema Awards (INOCA). Puntuación en Imdb: 7.6 sobre 10. Metacritic: 90 sobre 100. Rotten Tomatoes: 100 sobre 100. Director: Isao Takahata.

La Guerra de los Mapaches (Pom Poko). Año 1994

Los Tanuki, raza de perro japonés que tiene similitud con el mapache, poseen la habilidad de transformarse en humanos u otra criatura que deseen con sólo desearlo, según la tradición popular japonesa. Son ellos quienes descubren que un grupo de personas están planeando acabar con el bosque en el que habitan para construir una nueva urbanización y se organizan para impedirlo usando su poder. Obtuvo el Premio Especial de la Academia Japonesa de Cine en 1995. Puntuación en Imdb: 7.2 sobre 10. Metacritic: 77 sobre 100. Rotten Tomatoes: 86 sobre 100. Director: Isao Takahata.

9 de octubre

La Princesa Mononoke (Princess Mononoke). Año 1997

El joven príncipe Ashitaka se ve involucrado en un conflicto entre la princesa Monokoke, criada por lobos en el bosque, y una empresa constructora que pretende acabar con el ecosistema. Considerada una épica ecológica combina acción, belleza visual y un mensaje urgente sobre el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Fue la Mejor Película de 1998 para la Academia Japonesa de Cine. Puntuación en Imdb: 8.3 sobre 10. Metacritic: 76 sobre 100. Rotten Tomatoes: 93 sobre 100. Director: Hayao Miyazaki.

6 de noviembre – Ciclo 2

Se Levanta el Viento (The Wind Rises). Año 2013

El ingeniero en aviación japonés Jiro Horikoshi, un apasionado de su oficio, nunca imaginó que uno de los modelos de avión del que es artífice, el A6M, será usado en la Segunda Guerra Mundial por el Imperio Japonés. Nominada al Oscar 2014 como Mejor Película Animada. Puntuación en Imdb: 7.8 sobre 10. Metacritic: 83 sobre 100. Rotten Tomatoes: 88 sobre 100. Director: Hayao Miyazaki.

Mis Vecinos los Yamada (My Neighbors the Yamada). Año 1999

Una comedia contextualizada en la vida cotidiana de una familia japonesa contemporánea, con estética de tira cómica estilizada. Puntuación en Imdb: 7.1 sobre 10. Metacritic: 75 sobre 100. Rotten Tomatoes: 78 sobre 100. Director: Isao Takahata.

El Cerdo Rojo (Porco Rosso). Año 1992

Cuenta la vida de Marco, un expiloto italiano de la Primera Guerra Mundial que ahora vive como cazarrecompensas independiente, persiguiendo a piratas aéreos en el Mar Adriático. Un día, un hechizo lo transforma en un cerdo humanoide. Y con ese nuevo aspecto se ocupa de defender a las víctimas de esos piratas. Ganadora del Premio al Mejor Largometraje en el Festival international du film d'animation d'Annecy, en Francia. Puntuación en Imdb: 7.7 sobre 10. Metacritic: 83 sobre 100. Rotten Tomatoes: 96 sobre 100. Director: Hayao Miyazaki.

El Regreso del Gato (The Cat Returns). Año 2002

Tras salvarle la vida a un gato, Haru, una chica de 17 años de edad, se ve involuntariamente comprometida con él. Se trata del príncipe de los gatos, quien la lleva a un mundo mágico del que Haru sólo desea escapar.

Nominada al Tokio Anime Award en la categoría Mejor Largometraje Nacional. Puntuación en Imdb: 7.1 sobre 10. Metacritic: 70 sobre 100. Rotten Tomatoes: 88 sobre 100. Director: Hiroyuki Morita.

4 de diciembre. Cierre del ciclo

Kiki: Entregas a Domicilio (Kiki’s Delivery Service). Año 1989

Al cumplir los 13 años de edad, la brujita Kiki debe abandonar su casa, como dicta la tradición de su crianza. Así llega a un pueblo costero, donde un panadero la contrata para hacer delivery de pan con su escoba. Un día Kiki descubre que ya no puede hacer levitar su instrumento de trabajo. Una película sobre la independencia y la amistad. La Academia de Cine Japonesa le entregó dos reconocimientos: el Premio Especial y el de El Filme Más Popular de 1990. Puntuación en Imdb: 7.7 sobre 10. Metacritic: 98 sobre 100.

Drama histórico, comedia, mensajes ambientalistas, puntos de vista, encuentro con lo fantástico, lecciones de vida… Todo eso está presente en esta selección de filmes del estudio Ghibli, consideradas obras maestras en su mayoría, para deleite de fanáticos fieles y seguramente de nuevos adeptos a esta sublime cinematografía.

Si deseas más información, clips o fotogramas del ciclo “Mundo Ghibli” visita en Instagram @mundodpelicula.