En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Al frente, un coche fúnebre negro transportaba el ataque del líder de Black Sabbath, fallecido a los 76 años, cubierto de flores rosas que formaban el nombre "Ozzy".

La procesión se detuvo frente al Black Sabbath Bridge, donde la familia del cantante, incluida su esposa Sharon, depositó flores.

Tom Cruise y Ana de Armas se toman de la mano durante un paseo por Vermont

Parece que Ana de Armas y Tom Cruise ya no temen esconder su posible affair.

Aunque las celebridades no han confirmado una relación, en los últimos días no solo han disfrutado de un viaje por la isla española Menorca también se dejaron ver recientemente por Vermont tomados de la mano.

Las especulaciones sobre un idilio entre Ana de Armas y Tom Cruise iniciaron en febrero, cuando fueron fotografiados durante una cena en Londres.

Cazzu rompe récord en YouTube y envía emotivo mensaje

Cazzu, una de las voces más poderosas del urbano latino, ha hecho historia al superar a Lady Gaga y posicionar su videoclip Con Otra como el más visto del año en YouTube con más de 170 millones de reproducciones, un logro que además refleja el impacto de su autenticidad artística y conexión con sus raíces.

La artista argentina celebró este récord con un mensaje sincero y cargado de emoción, publicado en sus redes sociales.

Con este triunfo, Con Otra superó el conteo de Abracadabra de Lady Gaga, uno de los lanzamientos más fuertes del año.

Confirman que Pamela Anderson y Liam Neeson tienen un romance

Pamela Anderson y Liam Neeson tienen un romance. Así lo confirmó una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que el affair inició luego de haber protagonizado el filme The Naked Gun.

"Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro", dijo a la revista People el informante quien agregó que disfrutan de la compañía mutua mientras promocionan la continuación de la película de 1988 The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.

El actor de 73 años y la actriz y modelo de 58 ya habían levantado las sospechas. El 22 de julio, durante el estreno en Londres, Anderson le dio un tierno beso en la mejilla a Neeson que avivó las especulaciones.

Familia de Bruce Willis responde a rumores sobre deterioro de salud

Bruce Willis, uno de los rostros más icónicos de Hollywood, continúa su batalla contra la demencia frontotemporal, diagnóstico que lo obligó a retirarse de la actuación en 2022.

En los últimos días, circularon versiones preocupantes sobre un posible deterioro en su salud, incluyendo que ya no podría hablar, leer ni caminar. Sin embargo, su familia ha salido a calmar las aguas, asegurando que el actor sigue de pie y rodeado de amor.

La propia Rumer Willis, hija mayor del actor, comentó que su padre está muy bien dentro de su condición, y que continúa siendo una presencia importante para la familia.

