Número 39 de la serie "Astérix" saldrá el 21 de octubre

"Cada álbum es un pequeño paso para divertirse un poco. Y Obélix sigue su lenta evolución psicológica", agregó acerca de la serie.

Preguntado sobre si todavía puede recurrir a los clichés particulares del país visitado, como solía hacer este cómic, Ferri reconoció que ahora es más difícil.

"En los años 1960, Albert Uderzo y René Goscinny (dibujante y guionista originales, respectivamente) podían reírse de los extranjeros, caricaturizar a los ingleses con sus grandes dientes, a los griegos con su perfil griego. El ambiente era sano. Hoy, prácticamente necesitamos un diccionario para saber sobre qué podemos bromear o no", explicó.

"Jugar con los clichés forma parte de los códigos de Astérix, pero no me molesta alejarme un poco de ello. Tengo la suerte de que mi humor personal no me lleva hacia caricaturas demasiado frontales. En La Hija de Vercingétorix suavicé la forma de hacer hablar a los adolescentes, por ejemplo", indicó Ferri, quien se encarga del guionado desde 2013.

El 38º álbum, La hija de Vercingetorix, de Jean-Yves Ferri y Didier Conrad, fue de lejos el libro más vendido en 2019 en Francia. Desde 2013, los héroes imaginados hace 61 años por René Goscinny y Albert Uderzo (fallecidos respectivamente en 1977 y el año pasado), alternan entre una aventura en el pueblo y un viaje.

"Era tentador hablar del coronavirus que afecta al mundo entero, pero lo he descartado. La epidemia es un asunto triste, lleno de ansiedad. Es mejor reír de otra cosa y desear que cuando salga el álbum hayamos pasado la página", señaló Ferri. "Pese a todo, quizá encuentren una alusión a una poción que parece una vacuna o pequeños guiños", acotó.

Preguntado si había podido hablar con Uderzo sobre este nueva historieta antes de su muerte, Ferri asegura que "supo del nuevo tema". "Aprobó la historia, nos animó. A diferencia de lo que se pueda pensar, Albert no estaba encima para controlarlo todo", dijo.