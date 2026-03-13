Elle Fanning revela que abrió cuenta en OnlyFans para su más reciente papel

MIAMI.- Elle Fanning realizó una investigación particular para prepararse para su papel en la nueva serie Margo's Got Money Troubles. Durante el estreno del proyecto en el Festival de Cine y TV SXSW, la actriz reveló que creó una cuenta de OnlyFans para meterse en la piel del personaje de Margot Millet.

"Obviamente, soy usuaria de Instagram y de TikTok. Pude explorar esas plataformas (...) Además, tuvimos que adentrarnos un poco en OnlyFans. De hecho, creamos una cuenta para la sala de guionistas —y para mí—, para que yo pudiera ver cómo funciona el sitio web", explicó a People.

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Margo's Got Money Troubles, basada en la exitosa novela homónima de 2024 de Rufi Thorpe, sigue a Margo mientras enfrenta dificultades financieras tras abandonar la universidad para criar a su bebé recién nacido.

La aspirante a escritora busca apoyo en su madre, Shaynne Millet (Michelle Pfeiffer), una exmesera de Hooters, y en su padre, Jinx Millet (Nick Offerman), un exluchador profesional.

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Detalles del proyecto

La serie de ocho episodios de Apple TV fue creada por el esposo de Pfeiffer, David E. Kelley, y también está protagonizada por Nicole Kidman.

Otros miembros del reparto incluyen a Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

Eva Anderson, quien ejerce como showrunner de la serie junto a Kelley, también mencionó haber recurrido a OnlyFans para realizar labores de investigación durante su intervención en un panel posterior a la proyección de estreno.

"Hubo mucho tiempo dedicado a explorar OnlyFans junto con los guionistas, pero todos nos dimos el consentimiento mutuo antes de hacerlo. Fuimos muy responsables y simplemente intentamos recabar tanta información como nos fuera posible antes de comenzar", aseguró.

Margo’s Got Money Troubles se estrena el 15 de abril de 2026 en Apple TV.