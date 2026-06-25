jueves 25  de  junio 2026
CINE

Olivia Wilde reflexiona sobre los desafíos de las relaciones en "The Invite"

The Invite, que llega a los cines estadounidenses este viernes, confronta a dos parejas en diferentes momentos de su relación en una cena que tomará giros imprevisibles

La actriz y directora estadounidense-irlandesa Olivia Wilde asiste al estreno en Los Ángeles de The Invite en el Directors Guild of America Theater de Los Ángeles el 23 de junio de 2026. (Foto de VALERIE MACON / AFP)

La actriz y directora estadounidense-irlandesa Olivia Wilde asiste al estreno en Los Ángeles de "The Invite" en el Directors Guild of America Theater de Los Ángeles el 23 de junio de 2026. (Foto de VALERIE MACON / AFP)

AFP/Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- Dirigir y protagonizar la comedia romántica sexy The Invite implicó para Olivia Wilde zambullirse en desafíos, discusiones sobre las relaciones y los esfuerzos necesarios para mantenerlas. Una invitación que el resto del elenco asumió de forma vulnerable.

"Hubo una especie de catarsis colectiva increíble", dijo Wilde a AFP durante el lanzamiento en Los Ángeles de la cinta que protagoniza junto a las estrellas Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz.

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"Creo que todos salimos sintiendo que habíamos ganado un poquito de conocimiento, un poco de perspectiva de los demás porque todos fuimos muy vulnerables", comentó la actriz.

The Invite, que debutó en el Festival de Cine de Sundance y que llega a los cines estadounidenses este viernes, confronta a dos parejas en diferentes momentos de su relación en una cena que tomará giros imprevisibles.

Los frustrados y desgastados Joe y Angela (Rogen y Wilde) son los anfitriones de los carismáticos y fascinantes Hawk y Piña (Norton y una rubia Cruz).

Del antagonismo emergen las risas y la oportunidad para las audiencias de encontrar similitudes en diferentes etapas de sus vidas.

"Fue un análisis genial y honesto de como las relaciones evolucionan a medida que las personas en ellas evolucionan", dijo Rogen a AFP.

El actor de 44 años sostuvo que las relaciones son siempre un gran tema para el cine porque son "de alto riesgo, muy personales, con lo que es fácil identificarse".

"Muy cercanas"

El elenco atribuyó parte del éxito de la cinta, que está conquistando a la crítica, a su guión, escrito por Rashida Jones y Will McCormack (Esposos, amantes y amigos), e inspirado en el trabajo del realizador español Cesc Gay, quien escribió la obra de teatro Los vecinos de arriba que más tarde adaptaría al cine con Sentimental.

Jones subrayó que la conexión del público con sus personajes, "a pesar de que estamos hablando de personas y relaciones muy disfuncionales", es la clave de los aplausos que la cinta ha ido coleccionando.

"Tratamos de incorporar capas en esas relaciones que no se sintieran solo dramáticas, sino también muy cercanas a cualquiera que haya estado en una relación de largo plazo, y creo que la gente se ve reflejada en ello", dijo.

Fue el guión lo que atrajo a Penélope Cruz, quien dijo no haber parado de reír al leerlo por primera vez.

"Siempre estoy buscando comedias inteligentes, comedias que te remuevan, que es un género que no es para nada el más fácil", dijo la española a AFP.

Carcajadas aparte, con The Invite, su tercer trabajo tras la cámara, Olivia Wilde buscó insertar lecciones. Y una de ellas es que las relaciones, así como las personas cambian.

Y que cuando alguien decide embarcarse en un nuevo tipo de relación con un par romántico, hay que entender quién es esa persona ahora y aceptarla, y "no esperar que alguien nunca cambie de cómo era cuando lo conociste".

"Pero la película también está diciendo que a veces es mejor no quedarse en la relación, y que uno tiene que hacerse responsable de su propia felicidad y nunca quedarse por resentimiento, inercia o resignación", comentó Wilde. "Se trata de tomar una decisión".

FUENTE: AFP

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