Cejas más naturales, la nueva tendencia

Daniela Martintereso realiza la técnica del sombreado de cejas conocida como el Soft Powder Brows.

MIAMI.- Las cejas se han convertido en un elemento esencial de la belleza, y las nuevas técnicas de micropigmentación buscan ofrecer resultados cada vez más naturales y personalizados. Entre ellas destaca Soft Powder Brows, que hoy cobra popularidad entre quienes desean mejorar la apariencia de las cejas. Se trata una técnica que recrea un suave efecto de maquillaje en polvo para definir y dar armonía al rostro sin perder naturalidad.

Para conocer en qué consiste este procedimiento, sus beneficios, cuidados, duración y quiénes son los candidatos ideales, conversamos con la especialista Daniela Martintereso, quien se desempeña en el campo de la estética en medspa que fundó, Daniela Martintereso Beauty & Wellness, ubicado en Doral, sur de la Florida.

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- ¿Qué es la técnica Soft Powder Brows y en qué consiste?

Soft Powder Brows es una técnica de micropigmentación de cejas que crea un efecto de sombreado suave y difuminado, muy similar al acabado que deja un maquillaje en polvo. El objetivo no es dibujar una ceja artificial, sino aportar definición, simetría y un aspecto elegante y natural, respetando siempre las facciones de cada persona.

- ¿Qué la diferencia del microblading y de otras técnicas de maquillaje semipermanente para cejas?

La principal diferencia es el acabado. El microblading imita vellos individuales mediante trazos, mientras que Soft Powder Brows crea un sombreado uniforme y delicado. Además, suele ofrecer una mejor retención del pigmento en la mayoría de los tipos de piel, especialmente en pieles mixtas, grasas y maduras, donde el microblading puede perder definición con mayor rapidez.

- ¿Por qué se ha convertido en una de las tendencias más populares en estética?

Porque las personas buscan resultados cada vez más naturales y duraderos. Hoy en día nadie quiere unas cejas que parezcan tatuadas. Soft Powder Brows permite realzar la belleza de forma sutil, reduce el tiempo de maquillaje diario y se adapta a las tendencias actuales de cejas suaves y elegantes.

Beneficios

- ¿Qué tipo de acabado ofrece esta técnica?

Ofrece un acabado delicado y difuminado. Después de la cicatrización el color se suaviza considerablemente, logrando un resultado muy natural.

- ¿Cuáles son sus principales ventajas frente al maquillaje diario?

Permite despertar todos los días con las cejas definidas sin necesidad de maquillarlas. También resiste mejor el agua, el sudor y la humedad, lo que representa un gran ahorro de tiempo.

- ¿Qué resultados se pueden esperar después del procedimiento?

Unas cejas más definidas, equilibradas y adaptadas a la estructura de su rostro. El objetivo no es cambiar la expresión facial, sino resaltar la belleza natural.

- ¿Quiénes son las mejores candidatas para realizarse el Soft Powder Brows?

Es ideal para personas con cejas poco pobladas, asimétricas, con pérdida de vello o simplemente para quienes desean una apariencia más definida sin maquillarse diariamente.

- ¿Es recomendable para todo tipo de piel, incluso pieles grasas o maduras?

Sí. Es una de las técnicas más versátiles y suele ofrecer excelentes resultados en pieles normales, mixtas, grasas y maduras, siempre que el procedimiento sea realizado por un profesional con experiencia.

- ¿Hay personas para quienes no esté indicado este tratamiento?

No se recomienda durante el embarazo, en personas con infecciones activas en la zona, enfermedades de la piel sin controlar o ciertas condiciones médicas que requieren autorización médica.

El procedimiento

- ¿Cómo se realiza el procedimiento paso a paso?

Primero se realiza una consulta personalizada para conocer las expectativas del cliente. Luego se hace el diseño de las cejas respetando la armonía facial. Una vez aprobado el diseño, se selecciona el pigmento adecuado y se realiza la implantación del color mediante un dermógrafo. Finalmente se explican todos los cuidados posteriores. Generalmente, una sesión dura entre dos y tres horas, dependiendo del caso y del diseño. Utilizamos anestesia tópica. La molestia durante el procedimiento suele ser leve.

- ¿Cómo se personaliza el diseño de las cejas según cada rostro?

Se analiza la estructura facial, la musculatura, la simetría, el tono de piel, el color del cabello y los gustos personales. No existen cejas universales; cada diseño debe ser completamente personalizado.

- ¿Cuántas sesiones se requiere para obtener el resultado deseado?

Habitualmente son dos sesiones: la inicial y un retoque entre seis y ocho semanas después para perfeccionar el resultado. En promedio, el resultado dura entre dos y tres años, aunque depende del tipo de piel, la exposición solar, el estilo de vida y los cuidados posteriores al procedimiento. Según cómo haya evolucionado el pigmento y la técnica en la piel, se recomienda un retoque entre los 12 y 24 meses.

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- ¿Qué cuidados deben seguirse durante el proceso de cicatrización?

Es importante mantener la zona limpia, evitar rascarse, no retirar las pequeñas costras, proteger las cejas del sol y seguir exactamente las indicaciones que damos, como usar una crema hidratante día y noche.

- ¿Qué errores deben evitar los pacientes para prolongar la duración del resultado?

Exponerse al sol sin protector, utilizar productos exfoliantes sobre las cejas, arrancar las costras y no asistir al retoque recomendado.

- ¿Qué tan importante es acudir a un profesional certificado?

Es fundamental. La micropigmentación es un procedimiento técnico y artístico. La experiencia del profesional influye directamente en el diseño, la elección del pigmento, la seguridad y el resultado final.

Se deben utilizar agujas desechables, materiales estériles, pigmentos de alta calidad, barreras de protección y cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad.

- ¿Qué posibles efectos secundarios son normales y cuándo se debe consultar a un especialista?

Es normal presentar un leve enrojecimiento, inflamación ligera y que el color se vea más intenso durante los primeros días. Si aparecen signos de infección, dolor intenso o secreción, se debe consultar inmediatamente al profesional o al médico.

Tendencias, mitos y realidades

- ¿Qué estilos de cejas son los más solicitados actualmente?

Predominan las cejas suaves, naturales y perfectamente adaptadas al rostro. Las tendencias buscan armonía y elegancia, dejando atrás las cejas demasiado oscuras o marcadas. La naturalidad es la mayor tendencia en la micropigmentación moderna.

- ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el Soft Powder Brows?

Uno de los más comunes es creer que las cejas se verán como un tatuaje. Otro es pensar que el resultado será demasiado oscuro para siempre o que todas las personas terminan con el mismo diseño.

- ¿Es cierto que el color cambia con el tiempo?

Sí, pero cuando se utilizan pigmentos de calidad y se trabaja correctamente, el pigmento simplemente va perdiendo intensidad de forma gradual. No debería cambiar a tonos indeseados si se ha realizado una buena selección del pigmento y una correcta implantación.

- ¿El resultado luce natural o tiene un efecto similar al maquillaje permanente tradicional?

El resultado es mucho más natural. La micropigmentación moderna trabaja en capas superficiales de la piel y utiliza técnicas avanzadas que permiten un acabado suave, elegante y personalizado, muy diferente al maquillaje permanente tradicional de hace muchos años.

- Para quienes estén considerando hacerse Soft Powder Brows por primera vez, ¿qué recomendaciones les daría?

Mi principal recomendación es que no elijan a un profesional únicamente por el precio. Revisen sus trabajos cicatrizados, su experiencia, su formación y asegúrense de que utilice productos de calidad y cumpla con todas las normas de bioseguridad. Una buena evaluación previa es tan importante como el procedimiento en sí. Las cejas enmarcan el rostro y un trabajo bien realizado debe verse natural, respetar sus facciones y hacer que la persona se sienta más segura y cómoda consigo misma, no que parezca que lleva un tatuaje.

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Para conocer más detalles acerca del Soft Powder Brows, visite el perfil en Instagram @danielamartintereso