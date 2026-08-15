Zoe Saldaña dice que es "frustrante" cuando le preguntan sobre política

La actriz estadounidense Zoe Saldana llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.

MIAMI.- Al parecer a Zoe Saldaña le incomoda cuando le preguntan sobre política, sobre todo, porque percibe que no se plantean en la misma medida a colegas de la industria.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine de Locarno, la ganadora del Óscar expresó su descontento porque considera que ese tipo de preguntas se las suelen a hacer a actores negros o a mujeres, según reseñó Variety.

Además, la actriz de origen dominicana dijo que prefería hablar sobre su carrera o el oficio de la actuación, en vez de tener que responder sobre cuestiones políticas.

"Algo increíblemente limitante —y frustrante— es cuando soy la única persona de color o la única mujer en el escenario; algo que sucede con bastante frecuencia tanto a las mujeres como a las personas de color. Espero mi turno para que me pregunten sobre mi oficio, pero en su lugar me hacen una pregunta política", dijo Saldaña, citando el siguiente ejemplo en cuanto a las preguntas que le han hecho: "¿Qué cree que debemos hacer para que las películas sean más inclusivas?".

"Lo siento, pero no se le pregunta a la única persona que proviene de una comunidad marginada, señaló Saldaña. "Hay que preguntarles a los otros 80 que tiene poder de decisión; a ellos hay que preguntarles si saben la respuesta, porque creo que estamos obligando a las personas de color a trabajar el doble para poder estar presentes".

Saldaña no mencionó ejemplos concretos de giras de prensa en las que se hubiera visto abrumada por preguntas políticas en comparación con sus compañeros de reparto y el equipo técnico.

Pero cabe destacar que, apenas unos minutos después de ganar el Óscar a la mejor actriz de reparto en 2025, se le preguntó por el hecho de que la película Emilia Pérez hubiera ofendido a los mexicanos.

Según la revista, en la sala de prensa de los Óscar a Saldaña se le comentó que la película había resultado "realmente hiriente para nosotros, los mexicanos", a lo que ella habría respondido: "En primer lugar, lamento profundamente que muchos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Hablamos desde el amor. No comparto su opinión. Para mí, el corazón de esta película no era México. Estábamos haciendo una película sobre la amistad. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres".

"Estas mujeres podrían haber sido rusas, dominicanas, negras de Detroit, israelíes o de Gaza. Y siguen siendo mujeres universales que luchan a diario, tratando de sobrevivir a la opresión sistémica y de encontrar sus voces más auténticas. Así que mantengo mi postura, pero también estoy siempre abierta a sentarme con todos mis hermanos mexicanos, con amor y respeto, para conversar sobre cómo se podría haber hecho mejor Emilia Pérez. Me parece una buena idea", añadió.

Actualmente, Zoe Saldaña protagoniza la tercera temporada de Lioness, serie de Paramount+. En la edición 2026 del Festival de Cine de Locarno recibió el premio especial honorífico Pardo de manos del director del festival, Giona Nazzaro.