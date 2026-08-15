sábado 15  de  agosto 2026
FESTIVAL DE CINE DE LOCARNO

Zoe Saldaña dice que es "frustrante" cuando le preguntan sobre política

Durante su paso por el Festival de Cine de Locarno, donde fue premiada, la actriz expresó su descontento ante preguntas que no sean sobre su desempeño actoral

La actriz estadounidense Zoe Saldana llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.&nbsp;

La actriz estadounidense Zoe Saldana llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 

AFP/Robyn Beck
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Al parecer a Zoe Saldaña le incomoda cuando le preguntan sobre política, sobre todo, porque percibe que no se plantean en la misma medida a colegas de la industria.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine de Locarno, la ganadora del Óscar expresó su descontento porque considera que ese tipo de preguntas se las suelen a hacer a actores negros o a mujeres, según reseñó Variety.

Lee además
La actriz estadounidense Nicole Kidman (c) posa junto al elenco de la serie Lioness en la alfombra roja durante el lanzamiento de la tercera temporada este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).
CINE

Nicole Kidman y Zoe Saldaña encabezan estreno de "Lioness" en Nueva York
Antes y después del Soft Powder Brows. 
BELLEZA

Cejas más naturales, la nueva tendencia

Además, la actriz de origen dominicana dijo que prefería hablar sobre su carrera o el oficio de la actuación, en vez de tener que responder sobre cuestiones políticas.

"Algo increíblemente limitante —y frustrante— es cuando soy la única persona de color o la única mujer en el escenario; algo que sucede con bastante frecuencia tanto a las mujeres como a las personas de color. Espero mi turno para que me pregunten sobre mi oficio, pero en su lugar me hacen una pregunta política", dijo Saldaña, citando el siguiente ejemplo en cuanto a las preguntas que le han hecho: "¿Qué cree que debemos hacer para que las películas sean más inclusivas?".

"Lo siento, pero no se le pregunta a la única persona que proviene de una comunidad marginada, señaló Saldaña. "Hay que preguntarles a los otros 80 que tiene poder de decisión; a ellos hay que preguntarles si saben la respuesta, porque creo que estamos obligando a las personas de color a trabajar el doble para poder estar presentes".

Saldaña no mencionó ejemplos concretos de giras de prensa en las que se hubiera visto abrumada por preguntas políticas en comparación con sus compañeros de reparto y el equipo técnico.

Pero cabe destacar que, apenas unos minutos después de ganar el Óscar a la mejor actriz de reparto en 2025, se le preguntó por el hecho de que la película Emilia Pérez hubiera ofendido a los mexicanos.

Según la revista, en la sala de prensa de los Óscar a Saldaña se le comentó que la película había resultado "realmente hiriente para nosotros, los mexicanos", a lo que ella habría respondido: "En primer lugar, lamento profundamente que muchos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Hablamos desde el amor. No comparto su opinión. Para mí, el corazón de esta película no era México. Estábamos haciendo una película sobre la amistad. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres".

"Estas mujeres podrían haber sido rusas, dominicanas, negras de Detroit, israelíes o de Gaza. Y siguen siendo mujeres universales que luchan a diario, tratando de sobrevivir a la opresión sistémica y de encontrar sus voces más auténticas. Así que mantengo mi postura, pero también estoy siempre abierta a sentarme con todos mis hermanos mexicanos, con amor y respeto, para conversar sobre cómo se podría haber hecho mejor Emilia Pérez. Me parece una buena idea", añadió.

Actualmente, Zoe Saldaña protagoniza la tercera temporada de Lioness, serie de Paramount+. En la edición 2026 del Festival de Cine de Locarno recibió el premio especial honorífico Pardo de manos del director del festival, Giona Nazzaro.

Temas
Te puede interesar

El arte recupera historias ocultas y transforma los espacios de Edimburgo

Qué hay detrás del robo de ocho Matisse atribuido a un famoso ladrón de arte

Robbie Williams revela diagnóstico de autismo: "Explica mucho"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Foto de referencia
IMPASSE

Las 7 razones de la expulsión de diplomáticos cubanos de Dominicana

Antes y después del Soft Powder Brows. 
BELLEZA

Cejas más naturales, la nueva tendencia

Fotografía de archivo de un sismógrafo del Instituto Geográfico Nacional, en Madrid.
MUNDO

Sismo de 5,2 grados en Granada, España provoca daños materiales, nerviosismo y llamadas de emergencia

Reconstrucción hipotética de Troya según GPT2.
VIAJES

¿Existió realmente Troya? Lo que descubrieron los arqueólogos y cómo visitar el lugar

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.
Nueva medida

Migrantes sin estatus definido correrían riesgo de negativa de entrada tras viajar fuera de EEUU

Te puede interesar

La Enmienda 3 busca bajar los impuestos sobre la propiedad de la primera vivienda en Florida. 
REFERENDO HISTÓRICO

Qué debe saber de la Enmienda 3 para la reducción de impuestos en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La doctora y abogada de Inmigración, María Herrera Mellado, durante la entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
ENTREVISTA

"'Eficiencia' no puede desplazar garantías de la justicia en temas migratorios"

Ocho obras del artista francés Henri Matisse recuperadas se muestran en la biblioteca Mario de Andrade, en Sao Paulo, Brasil.
POLÉMICA

Qué hay detrás del robo de ocho Matisse atribuido a un famoso ladrón de arte

El Senado de EEUU espera por una transición democrática en Venezuela tras la resolución bipartidista.
VENEZUELA

Experta explica por qué la iniciativa bipartidista respecto a comicios en Venezuela

Reconstrucción hipotética de Troya según GPT2.
VIAJES

¿Existió realmente Troya? Lo que descubrieron los arqueólogos y cómo visitar el lugar