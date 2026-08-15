sábado 15  de  agosto 2026
Crimen organizado

Policía de Ecuador detiene a 12 miembros de la banda Los Lobos designada como "terrorista"

De los doce detenidos, nueve registran antecedentes por delitos como secuestro, asesinato, robo, extorsión, tráfico de drogas y porte de armas

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Antony QUINTERO / AFP

QUITO — La Policía de Ecuador detuvo a doce presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos durante una operación realizada en el municipio de Santa Ana, en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado, según informó la institución este sábado.

El operativo se ejecutó durante la madrugada, alrededor de la 01:00 hora local (06:00 GMT), en coordinación con las Fuerzas Armadas y en el marco del estado de excepción vigente.

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Los agentes allanaron dos inmuebles donde fueron detenidos los doce ciudadanos, todos de nacionalidad ecuatoriana y que, según la Policía, formarían parte de una facción de Los Lobos, una de las bandas criminales más activas de Ecuador.

La institución señaló que los sospechosos estarían relacionados con delitos de intimidación y porte ilegal de armas de fuego.

De los doce detenidos, nueve registran antecedentes por delitos como secuestro, asesinato, robo, extorsión, tráfico de drogas y porte de armas.

Durante la operación, las fuerzas de seguridad también incautaron tres armas de fuego, 22 cartuchos de distintos calibres, dos alimentadoras, un vehículo, dos teléfonos móviles, doce gramos de marihuana y un bolso.

Los detenidos fueron trasladados a un centro de salud para su valoración médica y posteriormente quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

FUENTE: Con información de EFE

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