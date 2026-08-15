Qué hay detrás del robo de ocho Matisse atribuido a un famoso ladrón de arte

Ocho obras del artista francés Henri Matisse recuperadas se muestran en la biblioteca Mario de Andrade, en Sao Paulo, Brasil.

SAO PAULO.- El historial de chats telefónicos de un famoso ladrón de arte y libros raros llevó a la policía de Brasil a recuperar ocho obras del pintor francés Henri Matisse, robadas en 2025 de una biblioteca en Sao Paulo.

Los coloridos grabados del álbum "Jazz", que el artista modernista presentó en 1947 en Francia y valorados en unos 200.000 dólares, fueron hallados en poder de un allegado del presunto autor intelectual del robo.

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La policía acusa a Laéssio Rodrigues, un experto en bibliotecología de 53 años con un largo prontuario por casos similares, de haber planificado y ordenado la sustracción.

El 7 de diciembre de 2025, dos hombres armados irrumpieron en la biblioteca Mário de Andrade de Sao Paulo, sometieron a una pareja de ancianos y a un vigilante y se llevaron los Matisse y otras piezas por la puerta principal.

"Un narcisista"

Rodrigues fue detenido en abril y espera juicio por esta y otras causas.

"Laéssio ya fue condenado por otros casos, vive entrando y saliendo de la cárcel por hurtos de libros y obras de arte" para los que "no usa violencia ni amenazas", afirmó a la agencia AFP el comisario Ronald Quene, a cargo de la investigación de la Policía Civil.

"Es un narcisista que le dice a todo el mundo que es el mayor ladrón de obras de arte y libros raros de Brasil", agrega.

Su notoriedad llevó al estreno en 2017 de un documental brasileño sobre su figura, "Cartas para un ladrón de libros".

Cuánto para cada uno

Poco después del robo de las obras de Matisse (1869-1954), la policía identificó a los dos autores materiales mediante cámaras urbanas.

Uno fue detenido y el otro se dio a la fuga. Al intervenir sus comunicaciones se hallaron contactos con Rodrigues.

"Descubrimos varios audios de Laéssio en los que se organizaba para el robo con sus secuaces", dijo el comisario.

"Hay diálogos hablando de todo: distribución de valores, cuánto iba a ganar cada uno", detalló Quene.

El marido de Rodrigues también fue detenido como cómplice, además de una mujer.

Finalmente, las pericias del teléfono de Rodrigues pusieron a otro sospechoso en el radar policial.

Al revisar la casa de este último sospechoso cerca de Sao Paulo, los agentes hallaron los grabados en un armario.

El hombre dijo desconocer su origen y que Rodrigues le había pedido que los guardara.

"Muchos contactos"

Según Quene, Rodrigues "estudió bibliotecología para saber si un libro vale o no vale".

Incluso fue pasante de la biblioteca Mário de Andrade años atrás.

Un informe policial al que accedió la AFP muestra que Rodrigues hizo varias búsquedas en internet sobre los Matisse y la biblioteca horas antes del robo.

Durante los preparativos, Rodrigues dijo a sus cómplices "que no podría ir personalmente porque él era muy conocido".

A tal punto que el Instituto Histórico y Geográfico de Sao Paulo cerró en marzo sus puertas por semanas tras identificarlo merodeando en el edificio, según la prensa.

Rodrigues tiene "muchos contactos" en el mundo de las subastas y los coleccionistas, donde pensaba vender las obras antes de que el caso tomara repercusión, dijo el comisario.

"A veces las instituciones ni saben que les robaron, pasan meses sin actualizar sus catálogos y así Laéssio se aprovecha y comete un delito tras otro", lamentó.

Perdidas en Argentina

Los grabados ya regresaron a la biblioteca y se los ve intactos, aunque están bajo análisis para confirmar si hubo deterioros, dijo a la AFP el secretario de Cultura de Sao Paulo, José Silva Parente.

Según la policía, estas obras ya fueron robadas en el pasado y habían sido recuperadas tras pasar varios años perdidas en Argentina.

Cinco ilustraciones del pintor modernista brasileño Candido Portinari (1903-1962) fueron robadas junto a las obras de Matisse, pero no han sido halladas.

FUENTE: AFP