Libertad de jueza Afiuni se debe a presión de EEUU y a división del chavismo, asegura la familia

La Juez María Lourdes Afiuni con su hermano Nelson tras quedar en libertad plena. el 9 de agosto

CARACAS. - Aun después de conseguir hace una semana la libertad plena que pone fin a 16 años de un proceso plagado de arbitrariedades, la familia de la juez penal de Venezuela María Lourdes Afiuni dice mantenerse incrédula ante la decisión judicial que acordó cerrar el expediente por un delito inexistente, un icónico capítulo más de la injusticia del chavismo .

Pero afirma que la liberación definitiva no hubiese sido posible sin “la presión” al régimen venezolano del gobierno de los Estados Unidos y, sobre todo, del senador republicano Ricky Scott, quien ha permanecido atento durante años a la situación de los presos políticos. Afiuni fue convertida así por Hugo Chávez desde 2009, en el más simbólico de los casos. Sin apelación.

VENEZUELA La familia de María Lourdes Afiuni celebra el cierre definitivo del caso y la restitución de su libertad

“Creemos con bastante certeza que el gobierno de los Estados Unidos terminó de presionar con la tecla del pronunciamiento del senador Ricky Scott, acompañado por algo interno que uno no lo sabe, definitivamente eso debió haber influido. Sin ese apoyo estadounidense hubiese sido muy difícil lograr su libertad plena”, afirma Nelson Afiuni, hermano de la abogada de 63 años de edad.

Afiuni en libertad plena

El 7 de agosto pasado, la exjuez, bajo prisión domiciliaria desde 2011, recibió la notificación judicial mientras permanecía hospitalizada por un cuadro de salud complejo. “Se le detectaron tres tumores, uno de ellos en un pulmón, y les hicieron biopsia, pero los resultados aún no lo sabemos”, señala. Y acota: “Ya se siente mejor”.

La liberación de Afiuni había sido solicitada en varias ocasiones en cartas a la embajada estadounidense en Caracas para que ofreciera su intermediación, luego de serle rechazada la solicitud de amnistía en febrero pasado.

Pero, en la libertad plena habría incidido también otro factor.

Caso divide al chavismo

Nelson asegura que la decisión se debió a que el caso Afiuni le estaba “haciendo daño” a un sector del chavismo, que se habría impuesto al otro opuesto a la liberación. En ningún caso se debió a un gesto genuino de reivindicación, en medio de la reforma judicial que se adelanta, subraya.

“Hubo alguien del chavismo, cuyo nombre me reservo, que se acercó a dialogar, a decirnos que iban a cerrar este caso porque en verdad el escándalo le estaba haciendo daño al gobierno. Está claro que hacer justicia no les importa”.

Recuerda que entre los chavistas opuestos rotundamente a la liberación y cierre del proceso se encuentra la exdiputada Iris Varela y el diputado Jorge Arreaza, cuya reacia posición considera grave, no por ser exyerno de Chávez sino por presidir la comisión parlamentaria de seguimiento a la Amnistía.

“Gente como Arreaza no deja de hacer comentarios despectivos”, dice, al hacer referencia a mensajes por redes en los que niega los atropellos de los que Afiuni fue objeto.

Ante eso, percibe incierto el ejercicio de los derechos por parte de su hermana.

Derechos en suspenso

La exjuez durante 16 años no ha podido sacar documentos personales, abrir una cuenta bancaria o salir del país a conocer a sus dos nietos. Ese será un asunto que podrá intentar, pero no tiene aún la certeza.

“Ella en este momento, por ejemplo, debería poder sacar su pasaporte, pero no me extrañaría que puedan entorpecer un poco esos procesos”, dice y añade:

“La notificación de su libertad plena no parece estar ajustada al rigor legal, según comentó mi hermana por la manera en que fue redactada, aunque ya le fue concedida su libertad plena. Pero si todo el proceso fue un desastre no debería extrañar”, sostiene.

El tribunal tercero de ejecución decreta en la boleta de notificación la extinción de la pena de “cinco años de prisión”, aunque estuvo 16 años presa, por la supuesta comisión del delito de “corrupción propia” por ordenar legalmente la libertad del banquero Eligio Cedeño, al que Chávez consideró su adversario, y que, según los abogados, nunca se probó.

Nelson Afiuni destacó que un elemento que les ha llamado poderosamente la atención es que en la notificación aparece la fecha 9 de julio y no la del 9 de agosto, día en que se emitió.

“De todas maneras, sus abogados tienen previsto acudir próximamente al tribunal para cerciorarse bien de cómo quedó el expediente. Pero, realmente, a la luz de la tribuna pública nacional e internacional, María Lourdes está en libertad plena y con el expediente cerrado”.

¿Inicio de libertad a los presos políticos?

Cree que el supuesto error de fecha, con un mes de diferencia, puede deberse a la división del chavismo sobre el caso de la exjuez.

No obstante, afirma que “ya es hora de que los jueces hagan su trabajo autónomo e independiente”.

“Ojalá el caso de María Lourdes sea la antesala de decisiones que den la libertad a los presos, incluso de gente presa con cáncer, para ver si esto termina en cascada”, comenta. Y reafirma lo que en EEUU y el país se ha convertido en esperanza. “Yo creo que sí comenzarán a darla, tengo fe en que sí”.

FUENTE: Entrevista a Nelson Afiuni