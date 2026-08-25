martes 25  de  agosto 2026
MÚSICA

Pablo Alborán anuncia paso de la gira "KM0" por Estados Unidos en 2027

Las fechas estadounidenses llegan tras el recorrido de la gira que arrancó en 2026 y pasó por España, Portugal y varios países de América Latina

El cantante Pablo Alborán.

El cantante Pablo Alborán.

EUROPA PRESS

MIAMI.- El cantante español Pablo Alborán actuará en febrero de 2027 en ocho ciudades de Estados Unidos con su Global Tour KM0, una gira que arrancará el día 6 en Miami (Florida) y terminará el 21 en Dallas (Texas).

El recorrido pasará por Miami (6 de febrero), Orlando (7), Atlanta (9), Nueva York (11), Washington (14), Los Ángeles (18), Houston (20) y Dallas (21), con paradas en recintos como el Kaseya Center de Miami o el Radio City Music Hall neoyorquino.

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Las fechas estadounidenses llegan tras el recorrido de la gira que arrancó en 2026 y pasó por España, Portugal y varios países de América Latina, donde el artista malagueño reunió a cerca de 100.000 espectadores, según los datos de la organización.

Disco

El disco que da nombre a los conciertos, KM0, es el séptimo álbum de estudio de Alborán y se publicó en noviembre de 2025. En él, el cantante combina pop, balada y sonidos acústicos con influencias latinoamericanas.

En el escenario, esas canciones alternan con éxitos anteriores como Solamente tú, Saturno, Dónde está el amor y Prometo, interpretados con músicos en directo.

Las entradas para los conciertos salen a la venta este viernes, 28 de agosto, mientras en España las agotó en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.

FUENTE: EFE

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