Pablo Alborán anuncia paso de la gira "KM0" por Estados Unidos en 2027

MIAMI.- El cantante español Pablo Alborán actuará en febrero de 2027 en ocho ciudades de Estados Unidos con su Global Tour KM0, una gira que arrancará el día 6 en Miami (Florida) y terminará el 21 en Dallas (Texas).

El recorrido pasará por Miami (6 de febrero), Orlando (7), Atlanta (9), Nueva York (11), Washington (14), Los Ángeles (18), Houston (20) y Dallas (21), con paradas en recintos como el Kaseya Center de Miami o el Radio City Music Hall neoyorquino.

Las fechas estadounidenses llegan tras el recorrido de la gira que arrancó en 2026 y pasó por España, Portugal y varios países de América Latina, donde el artista malagueño reunió a cerca de 100.000 espectadores, según los datos de la organización.

Disco

El disco que da nombre a los conciertos, KM0, es el séptimo álbum de estudio de Alborán y se publicó en noviembre de 2025. En él, el cantante combina pop, balada y sonidos acústicos con influencias latinoamericanas.

En el escenario, esas canciones alternan con éxitos anteriores como Solamente tú, Saturno, Dónde está el amor y Prometo, interpretados con músicos en directo.

Las entradas para los conciertos salen a la venta este viernes, 28 de agosto, mientras en España las agotó en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.

FUENTE: EFE