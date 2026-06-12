viernes 12  de  junio 2026
REALEZA BRITÁNICA

Publican cartas inéditas de la princesa Diana que revelan consumo de antidepresivos

La correspondencia, fechada en una de las épocas más convulsas para la princesa, coincide con su polémica separación del entonces príncipe Carlos

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio "Liverpool" de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

AFP/Jacques Demarthon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una serie de cartas inéditas de la princesa Diana al actor Terence Stamp saldrá a subasta en Londres a través de la casa Bonhams. En los escritos, Lady Di revela con humor su consumo del antidepresivo Prozac, ofreciendo una mirada íntima sobre su salud mental en medio de la crisis matrimonial que enfrentaba.

Intimidad, humor y salud mental en la realeza

La correspondencia, fechada en una de las épocas más convulsas para la princesa, coincide con su polémica separación del entonces príncipe Carlos y la asfixiante presión de los medios de comunicación.

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En los textos, Diana agradece el apoyo de Stamp tras un almuerzo. "No mucha gente se tomaría el tiempo y la molestia de profundizar en una situación tan compleja… ¡Tres hurras por el Prozac, no la variedad americana, me apresuro a añadir!”.

Estas revelaciones anticiparon lo que la propia Diana de Gales confesaría públicamente en su histórica entrevista de 1995 con la BBC, donde visibilizó sus batallas contra la depresión, la ansiedad y los trastornos alimenticios. Semanas después de su primer escrito, la princesa mantuvo la complicidad con el actor británico volviendo a bromear sobre el tratamiento: “¡Todavía no tengo síntomas de abstinencia de Prozac!”.

La histórica carta que menciona el fármaco tiene un valor estimado inicial de entre 2.000 y 2.600 dólares, aunque los especialistas del sector prevén que la cifra final será ampliamente superada debido al vigoroso e incombustible interés global que despierta la figura de Lady Di.

Una complicidad revelada a través de la subasta

La cercana amistad entre Diana y Terence Stamp nació gracias al marchante de arte Oliver Hoare. Las notas subastadas exponen la faceta más relajada, espontánea e irreverente de la aristócrata, alejada por completo del estricto protocolo real.

Entre los lotes destaca una postal con la frase “Todos los pechos de Londres”, que Diana usó para invitar al actor a comer, y una tarjeta humorística donde ella misma remató un chiste sobre el matrimonio escribienda. “Para que las personas casadas hagan algo al menos dos veces al año”.

Esta valiosa correspondencia forma parte de una colección de objetos personales de Terence Stamp, fallecido en agosto de 2025 a los 87 años. La puja, programada entre el 15 y el 25 de junio, incluirá también guiones originales de las películas de Superman, vestuario de cine y diversos recuerdos que conmemoran seis décadas de su destacada trayectoria artística.

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