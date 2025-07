Revelan que Malcolm-Jamal Warner falleció por intentar salvar a su hija

La Policía Turística informó que Warner ingresó al mar junto a un amigo. Mientras su acompañante logró salir, el actor fue vencido por la corriente. La hija de Warner, que se encontraba en la orilla, fue llevada de regreso a tierra por un surfista que logró montarla sobre su tabla. Testigos aseguran que el intérprete luchó con todas sus fuerzas para poner a salvo a la niña antes de desaparecer bajo el agua.

Equipos de rescate lograron sacar a Warner del mar e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 40 minutos, sin éxito. La causa oficial de muerte fue asfixia por inmersión.

No había salvavidas

Las autoridades locales han señalado que, si bien hay señalizaciones en distintos idiomas advirtiendo sobre las peligrosas corrientes, ese día no había salvavidas asignados a la playa debido a una reubicación temporal del personal a otras zonas más concurridas.

La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento. Su excompañera en The Cosby Show, Keshia Knight Pulliam, compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Perdí a mi hermano mayor, pero gané un ángel”.

Warner mantenía una vida personal reservada. Estaba casado y tenía una hija nacida alrededor de 2017, de quien hablaba ocasionalmente en entrevistas pero siempre protegiendo su identidad.

A lo largo de su carrera, Warner destacó no solo como actor, sino también como director, músico y activista. Fue ganador de un premio Grammy en 2015 y trabajó en producciones como Malcolm & Eddie, The Resident, 911 y Suits. En años recientes, co-conducía el pódcast Not All Hood, dedicado a reflexionar sobre la paternidad, la masculinidad negra y la cultura popular.