Celia Cruz, 22 años de su adiós físico

"El 16 de julio de 2003 a las 4:45 p.m. nos dejó físicamente Celia Cruz. En su última larga conversación conmigo, el día 14 de julio, me agradeció por haber estado en su vida, con un fuerte apretón de mano... hasta en sus últimos momentos me decía: ‘Omer, yo lo que quiero es que no me olviden’", escribió.

Sobre el cáncer

Pardillo también destacó la fortaleza y serenidad de Celia durante su enfermedad, su deseo profundo de ser recordada, y el amor incondicional que siempre recibió de su público.

"Celia no ha muerto. Su música y su legado están más vivos que nunca. Agradezco profundamente a todos los que me ayudan a mantener este legado vivo: artistas, amigos, periodistas y leales fanáticos. Celia vive y se siente presente", agregó.

La voz de Celia Cruz, con éxitos como La vida es un carnaval, Quimbara y La negra tiene tumbao, continúa siendo símbolo de alegría, resistencia y orgullo latino. Su estilo inconfundible, su risa contagiosa y su eterno "¡Azúcar!" siguen inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans.

Hoy, a 22 años de su fallecimiento, Celia Cruz no solo es recordada, sino celebrada. Su música continúa sonando con fuerza en todo el mundo, como testimonio de una vida entregada al arte, a su cultura y a su gente.