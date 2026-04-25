sábado 25  de  abril 2026
ARTES VISUALES

Roban del Museo Arqueológico de Badajoz 149 monedas del Tesoro de Villanueva

El Tesoro de Villanueva de la Serena está formado por 149 monedas de oro descubiertas en 1987 bajo el antiguo Cine Rialto del municipio villanovense

Una de las monedas pertenecientes al Tesoro de Villanueva. &nbsp;

Una de las monedas pertenecientes al "Tesoro de Villanueva".

 

Europa Press/JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ.- El Museo Arqueológico Provincial ha sufrido, en la madrugada de este sábado, un robo en el que se han sustraído las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva de la Serena.

Según han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press, el acceso al museo se ha realizado por la parte trasera del edificio, forzando una reja. Una vez en el interior, los autores han roto la vitrina de manera violenta para sustraer las monedas.

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En estos momentos, la zona permanece acordonada y con un amplio despliegue de la Policía Nacional, mientras que la Policía Científica se encuentra en el museo realizando la inspección técnica. Siguiendo el protocolo, el director del museo interpondrá denuncia ante la Policía Nacional.

La Junta asegura que el museo cuenta con vigilancia "permanente" y que cumple con las medidas de seguridad exigidas.

El centro permanecerá cerrado al público durante el día de hoy y hasta nuevo aviso.

El Tesoro de Villanueva de la Serena está formado por 149 monedas de oro descubiertas en 1987 bajo el antiguo Cine Rialto del municipio villanovense. Están acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino y se compone de piezas como doblones de a 8 y de 320 reales.

El origen del conjunto, integrado por piezas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se vincula a la ocultación realizada probablemente en los años veinte del siglo XIX en una vivienda señorial ubicada donde más tarde se construyó la Casa de la Cultura.

FUENTE: Europa Press

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