Roban del Museo Arqueológico de Badajoz 149 monedas del Tesoro de Villanueva

Una de las monedas pertenecientes al "Tesoro de Villanueva".

BADAJOZ.- El Museo Arqueológico Provincial ha sufrido, en la madrugada de este sábado, un robo en el que se han sustraído las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva de la Serena .

Según han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press, el acceso al museo se ha realizado por la parte trasera del edificio, forzando una reja. Una vez en el interior, los autores han roto la vitrina de manera violenta para sustraer las monedas.

PATRIMONIO Museo del Prado realiza restauración a de obras de Goya, Caravaggio y El Bosco

PATRIMONIO Museo del Prado examina cómo la fotografía cambió la mirada artística en el siglo XIX

Investigación

En estos momentos, la zona permanece acordonada y con un amplio despliegue de la Policía Nacional, mientras que la Policía Científica se encuentra en el museo realizando la inspección técnica. Siguiendo el protocolo, el director del museo interpondrá denuncia ante la Policía Nacional.

La Junta asegura que el museo cuenta con vigilancia "permanente" y que cumple con las medidas de seguridad exigidas.

El centro permanecerá cerrado al público durante el día de hoy y hasta nuevo aviso.

El Tesoro de Villanueva de la Serena está formado por 149 monedas de oro descubiertas en 1987 bajo el antiguo Cine Rialto del municipio villanovense. Están acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino y se compone de piezas como doblones de a 8 y de 320 reales.

El origen del conjunto, integrado por piezas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se vincula a la ocultación realizada probablemente en los años veinte del siglo XIX en una vivienda señorial ubicada donde más tarde se construyó la Casa de la Cultura.

FUENTE: Europa Press