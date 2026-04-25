sábado 25  de  abril 2026
POLÉMICA

Helena Bonham Carter abandona la cuarta temporada de "The White Lotus"

El papel se está reescribiendo y se buscará a otra intérprete que de vida al personaje. La cuarta temporada de la serie se llevará a cabo un complejo turístico de lujo en Francia

La actriz británica Helena Bonham Carter recita un poema durante una recepción para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Forward Arts en Clarence House, en el centro de Londres, el 11 de octubre de 2023.&nbsp;

La actriz británica Helena Bonham Carter recita un poema durante una recepción para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Forward Arts en Clarence House, en el centro de Londres, el 11 de octubre de 2023. 

AFP/ Yui Mok vía POOL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Helena Bonham Carter ha dicho adiós a la cuarta temporada de The White Lotus. Según informa Deadline y People, la actriz abandonó la producción ganadora del Emmy debido a que su personaje no encajaba en la trama.

"Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién iniciado, se hizo evidente que el personaje que Mike White había creado para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set", confirmó un portavoz de HBO en un comunicado.

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En este sentido, el papel se está reescribiendo y se buscará a otra intérprete que de vida al personaje.

"HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo fervientes admiradores y esperan con gran ilusión poder colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto", reza el comunicado.

Producción

La cuarta temporada de la serie se llevará a cabo un complejo turístico de lujo en Francia.

Ha trascendido que la filmación se está desarrollando en la Riviera Francesa, específicamente en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco.

"El anuncio también indicaba que parte del rodaje tendrá lugar en París, pero la historia, que gira en torno al Festival de Cine de Cannes, se desarrollará principalmente en la Costa Azul", reseña People.

El Airelles Château de la Messardière en Saint-Tropez será el complejo que dará vida al White Lotus du Cap, y el Hôtel Martinez, representará el White Lotus Cannes.

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