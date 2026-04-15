miércoles 15  de  abril 2026
PATRIMONIO

Museo del Prado realiza restauración a de obras de Goya, Caravaggio y El Bosco

El Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo, siempre ha puesto el acento en la conservación del patrimonio artístico

Fachada del Museo del Prado, a 12 de abril de 2024, en Madrid (España).

Fachada del Museo del Prado, a 12 de abril de 2024, en Madrid (España).

AFP/Jesús Hellín

MADRID.- En un área del Museo del Prado a la que el público no tiene acceso, Almudena, Marta y Eva mantienen viva la tradición centenaria de la restauración de las valiosas obras de arte de la pinacoteca madrileña. Las expertas trabajan en la recuperación de cuadros de Goya, Velázquez, Rubens, Caravaggio, El Bosco y El Greco.

Dotado de tecnología punta y de modernos medios de análisis, diagnóstico y tratamiento de pinturas y esculturas, el equipo dedicado a estos trabajos es capaz de rehabilitar tanto las obras maestras de la colección propia como otras procedentes de instituciones externas.

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En febrero, el museo emprendió la restauración de Pablo de Valladolid, un retrato emblemático de Velázquez, realizado entre 1632 y 1635.

La obra será objeto de análisis técnicos exhaustivos gracias a nuevos equipos, precisó el museo en un comunicado.

Gracias a una tecnología con escáner, los expertos podrán identificar y cartografiar los materiales utilizados por el artista, mientras que la reflectografía infrarroja y el análisis multiespectral les permitirán revelar detalles invisibles al ojo humano.

Todos estos elementos deben ayudarlos a comprender mejor la técnica del artista, el estado de conservación de la obra y a llevar a cabo su recuperación

FUENTE: AFP

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