Miami se consagra como epicentro tecnológico con eMerge Americas 2026

EMerge tuvo un sinnúmero de atracciones en su edición 2026.

MIAMI. - El futuro no se está imaginando, se está construyendo en Miami. La edición 2026 de eMerge Americas cerró sus puertas en el Miami Beach Convention Center tras tres días de actividades, con una cifra récord: 20.000 asistentes de más de 60 países y una red de 1.000 inversionistas que vinieron a la "Ciudad Mágica" en busca de la próxima gran revolución.

Desde la democratización de la inteligencia artificial hasta aviones personales que no requieren licencia, el evento demostró que el ecosistema tecnológico de Florida ha alcanzado su madurez global.

El modelo del Miami Dade College

La inteligencia artificial (IA) fue el eje gravitacional del evento, pero con un enfoque humano. El Miami Dade College (MDC) se robó el protagonismo al demostrar que la tecnología es un motor de movilidad social.

Antonio Delgado, vicepresidente de Innovación y Tecnología del MDC, fue enfático sobre el rol de la institución.

“El Miami Dade College está siendo un líder en la educación de inteligencia artificial. Estamos demostrando aquí en eMerge Americas todo lo que nuestros estudiantes están aprendiendo y los proyectos que desarrollan”, afirmó Delgado a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Delgado resaltó que la formación no es teórica, sino aplicada a industrias de élite. Los estudiantes del MDC ya colaboran en iniciativas vinculadas a la Fórmula 1 y la FIFA, adquiriendo habilidades de alta demanda. Además, subrayó, que gracias a alianzas con Microsoft, Google y Amazon el conocimiento está al alcance de todos.

“Cualquier persona puede venir a aprender. No importa la edad ni la experiencia. Sin conocimientos previos en programación, pueden aprender a utilizar la inteligencia artificial y aplicarla en su vida profesional”, afirmó.

Antonio Delgado vicepresidente de Innovación y Tecnología del MDC Antonio Delgado, vicepresidente de Innovación y Tecnología del MDC CORTESÍA PAOLA SERNA

Por su parte, Soraya Ramírez, vocera del Miami Dade College, destacó que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida diaria y que, tras la pandemia, se aceleró la necesidad de aprender a utilizarla.

Señaló que la institución ha sido pionera en ofrecer programas académicos en IA y ahora también impulsa cursos de educación continua y “clínicas” dirigidas a profesionales y emprendedores. El objetivo, explicó, es democratizar el acceso a estas herramientas.

Movilidad aérea

Uno de los atractivos más comentados fue la propuesta de Pivotal, que presentó un miniavión diseñado para el transporte personal y operaciones de emergencia. Lo que antes era ciencia ficción, hoy busca un espacio en el espacio aéreo de Florida.

Cal Cruickshank, representante de Pivotal, explicó las ventajas de esta aeronave ligera.

“Es fácil de operar y no requiere licencia de piloto. Puede ser utilizada por usuarios privados o incluso por departamentos de bomberos para sobrevuelos”, señaló Cruickshank, quien destacó su valor estratégico en situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta.

La apuesta de Delta: Viajes "sin fricción"

La aviación comercial también está viviendo su propia metamorfosis digital. Luciano Macagno, director manager para Latinoamérica de Delta Air Lines, detalló cómo la aerolínea está utilizando la tecnología para devolverle el tiempo al pasajero.

“Estamos trayendo tecnología para que todo sea lo más eficiente posible, desde que el pasajero sale de su carro hasta que llega a la puerta del avión, con muy poco contacto humano”, explicó Macagno.

Entre los pilares de esta transformación destacan:

Reconocimiento facial: Implementación masiva para agilizar procesos de abordaje.

Implementación masiva para agilizar procesos de abordaje. Conectividad total: Una alianza con Amazon para desplegar internet satelital de alta fidelidad, con el objetivo de que en 2028 el Wi-Fi en pleno vuelo sea tan rápido como en tierra.

Luciano Macagno director manager para Latinoamérica de Delta Airlines Luciano Macagno, director manager para Latinoamérica de Delta Air Lines CORTESÍA PAOLA SERNA

Seguridad y Defensa

Entretanto, el pabellón de seguridad y defensa fue una vitrina de soberanía tecnológica. Se presentaron exhibiciones de robótica avanzada y sistemas militares, junto con soluciones de ciberseguridad diseñadas para proteger infraestructuras críticas.

Las hackatones celebradas durante el evento pusieron a prueba a la nueva generación de "guerreros digitales" que defenderán la economía de datos en los próximos años.

Miami, el puente definitivo

Con la participación de miles de startups y una infraestructura que conecta a América Latina con el resto del mundo, eMerge Americas 2026 no fue solo una conferencia; es la prueba de que Miami ha superado su etiqueta de "destino turístico" para ser el laboratorio del futuro.

Las soluciones en salud digital, fintech y movilidad aérea presentadas esta semana en el Miami Beach Convention Center no solo definen la economía local, sino que marcan la pauta de lo que será la vida cotidiana en el hemisferio occidental durante la próxima década.