"Variaciones para un tema insignificante" llega con su estreno mundial en Miami y expone la fractura entre lo íntimo y lo político

El estreno mundial reunió a sala llena en Miami, con una respuesta atenta y sostenida del público durante toda la función.

Primer plano de Laura Ramos, una de las protagonistas de esta historia.

La puesta en escena apuesta por la sobriedad visual y el trabajo actoral como eje central del relato.

La obra, producida por Arca Images, explora desde lo íntimo las huellas del miedo, la memoria y el desarraigo en la experiencia cubana

Carlos Celdrán dirige esta propuesta que aborda las fracturas personales marcadas por el contexto político y social.

El montaje dialoga con la memoria del éxodo del Mariel y su impacto en varias generaciones de cubanos dentro y fuera de la isla.

El actor Daniel Romero sostiene el contrapunto dramático en una escena atravesada por la tensión y el silencio como recurso narrativo.

Laura Ramos y Daniel Romero protagonizan Variaciones para un tema insignificante, en su estreno mundial en el Westchester Cultural Arts Center de Miami.

La actriz Laura Ramos regresa al teatro con una interpretación marcada por la contención y la carga emocional en la puesta dirigida por Carlos Celdrán.

Esta temporada será limitada con funciones programadas para el sábado 25 y 26 de abril, continúa el 1, 2 y 3 de mayo.

MIAMI. - El estreno mundial de Variaciones para un tema insignificante , bajo la dirección del dramaturgo cubano Carlos Celdrán, dejó una sensación clara en su primera función en el Westchester Cultural Arts Center del Tropical Park de Miami: no se trata de un texto menor, sino de una pieza que incomoda, interpela y obliga a mirar hacia zonas sensibles de la experiencia humana.

La sala, completamente llena, respondió con atención sostenida a una propuesta que avanza desde la contención hacia un impacto emocional progresivo. La acogida confirmó la conexión inmediata entre el escenario y un público que reconoce en la obra códigos cercanos.

La producción, a cargo de Arca Images junto al Miami-Dade County Auditorium y el Roxy Theatre Group, se apoya en un trabajo actoral de alta exigencia. En escena, la actriz cubana Laura Ramos marca su regreso al teatro con una interpretación que apuesta por el riesgo y la precisión, acompañada por el actor Daniel Romero, quien construye un contrapunto sólido que sostiene el conflicto dramático.

ESTRENO MUNDIAL VARIACIONES PARA UN TEMA INSIGNICANTE Laura Ramos y Daniel Romero protagonizan Variaciones para un tema insignificante, en su estreno mundial en el Westchester Cultural Arts Center de Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Ambos intérpretes desarrollan la tensión desde lo esencial: silencios medidos, desplazamientos mínimos y una carga emocional contenida que crece a lo largo de la función, en coherencia con la naturaleza del texto.

Minutos después del estreno, Celdrán compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS sus impresiones, aún atravesado por la intensidad del momento.

“Estoy todavía sobrecogido. Es el parto de ellos, sobre todo de Laura Ramos, que hacía muchos años no hacía teatro”, afirmó. “Ella es una actriz de televisión, de cine y de series, y se ha arriesgado con un texto muy difícil, muy complejo”.

El director reconoce el carácter inicial de esta primera presentación ante el público.

“Hoy lo que premio es el esfuerzo de poder hacerlo frente al público por primera vez. Creo que en las próximas funciones irá encontrando otras capas”, señaló.

El debut en la ciudad responde tanto a una relación creativa sostenida como a la conexión directa con la audiencia.

“Vivo entre Madrid y Miami, porque trabajo más aquí que en Madrid, aunque resido en España”, explicó Celdrán. “Que me produzcan teatro a este nivel me ata mucho a venir. En Madrid es más difícil; aquí está el público natural para estas historias”.

ESTRENO MUNDIAL VARIACIONES PARA UN TEMA INSIGNICANTE Carlos Celdrán dirige esta propuesta que aborda las fracturas personales marcadas por el contexto político y social. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Una puesta sostenida en lo esencial

El montaje descansa en un equipo creativo que apuesta por la precisión. La producción ejecutiva y artística está a cargo de Alexa Kuve, al frente de Arca Images, compañía que ha consolidado una línea teatral consistente en la ciudad.

El diseño de luces de Ernesto Pinto acompaña los cambios de tensión con sobriedad, mientras que el vestuario concebido por Gema Valdés se integra con discreción al desarrollo escénico. La asistencia de dirección y regiduría de Gunilla Álvarez sostiene el ritmo interno de la pieza, y la concepción visual y escenográfica de Omar Batista refuerza la apuesta por un lenguaje contenido.

El equipo técnico se completa con Ulises Otero en la dirección técnica, Zoey Hyman en sonido, Víctor Pinto en operación de luces y Daisy Rodríguez en la coordinación de producción.

ESTRENO MUNDIAL VARIACIONES PARA UN TEMA INSIGNICANTE Esta temporada será limitada con funciones programadas para el sábado 25 y 26 de abril, continúa el 1, 2 y 3 de mayo. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El dolor como eje

En el centro de la obra hay una exploración directa de la experiencia cubana reciente, abordada desde lo íntimo.

“Es una radiografía del dolor que hemos vivido en estos años”, sostuvo el director. “Habla de cómo el miedo, la incertidumbre y la sospecha que un sistema como el cubano ha inoculado en las personas llega incluso a la intimidad”.

Ese desplazamiento articula toda la propuesta.

“Donde debería haber confianza, aparece la traición. Es la fractura entre lo íntimo, lo político y lo social”, explicó.

ESTRENO MUNDIAL VARIACIONES PARA UN TEMA INSIGNICANTE Carlos Celdrán en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La historia se sostiene sobre una herida concreta: la emigración por el Mariel. Desde ahí se construye un relato atravesado por la ruptura, el desarraigo y las decisiones marcadas por la urgencia. Un hombre que parte y rehace su vida desde la escritura en Miami; años después, muere. Una mujer que lo sigue, que sacrifica su propio camino y que, tras esa pérdida, reconstruye la memoria desde la palabra.

En escena, ese diálogo se establece entre la presencia viva y la ausencia persistente, en una relación donde lo personal no puede desligarse del contexto que la condiciona. La obra sugiere, sin subrayados, cómo determinadas decisiones individuales estuvieron atravesadas por un entorno político que marcó a generaciones enteras, empujando a miles a abandonar la isla en condiciones límite.

Ese trasfondo, reconocible para buena parte del público en Miami, no se plantea como discurso, sino como vivencia: la vigilancia interiorizada, las fracturas emocionales y una tensión persistente que aún resuena en quienes atravesaron ese proceso o crecieron bajo su sombra.

“Nos convierte en monstruosamente hábiles. Llegamos a mentirle incluso a quienes más amamos para poder salvarnos”, añadió.

Desde esa perspectiva, el montaje trasciende un momento histórico concreto y proyecta su lectura hacia las dinámicas que han marcado sucesivas olas migratorias, donde el desarraigo y las decisiones condicionadas por un sistema político siguen encontrando eco en una audiencia que reconoce esas huellas.

ESTRENO MUNDIAL VARIACIONES PARA UN TEMA INSIGNICANTE El estreno mundial reunió a sala llena en Miami, con una respuesta atenta y sostenida del público durante toda la función. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Funciones limitadas

Con una temporada breve, la obra se presenta como una oportunidad puntual dentro de la cartelera cultural de Miami.

Funciones disponibles: sábado 25 y domingo 26 de abril; viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, en el Westchester Cultural Arts Center, en Tropical Park.

“Que vengan. Es una temporada breve”, indicó Celdrán. “Que compren sus entradas y nos acompañen”.

La propuesta se instala así como una de esas experiencias que, más que verse, se procesan.