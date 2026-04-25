Cae grupo de 15 hombres en Miami tras operativo encubierto por intento de explotación de menores

El operativo denominado Wrong Turn se llevó a cabo el 22 y 23 de abril.

MIAMI. - La Fiscalía de Miami-Dade informó sobre un despliegue encubierto realizado entre el 22 y el 23 de abril en la ciudad, en el marco del operativo denominado Wrong Turn, que dejó al descubierto una conducta reiterada y preocupante: adultos que, pese a ser advertidos de que trataban con menores, seguían adelante con negociaciones para sostener encuentros sexuales a cambio de dinero, de acuerdo con la pesquisa oficial. La intervención concluyó con 15 detenidos, ahora procesados por delitos vinculados a trata de personas y uso ilícito de plataformas digitales.

La acción fue coordinada por la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle y ejecutada junto al jefe de la Policía de Miami, Manuel “Manny” A. Morales , como parte de una estrategia que combina inteligencia digital, infiltración y respuesta táctica para anticipar este tipo de conductas.

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La fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle. Carlos Armando Cabrera/DLA La fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle. Carlos Armando Cabrera/DLA

Según detallaron las autoridades, el caso no partió de víctimas identificadas, sino de un entorno controlado. Agentes encubiertos publicaron anuncios en internet y establecieron contacto con usuarios interesados. Durante esos intercambios se les informó de manera explícita que las supuestas jóvenes eran menores de edad. Aun así, varios continuaron el proceso, acordaron pagos y fijaron puntos de encuentro.

El esquema avanzaba hasta el momento clave: la llegada de los implicados al sitio pactado. Allí, siempre según la versión de los funcionarios públicos, entregaban el dinero a un agente que simulaba ser intermediario. Posteriormente, cuando eran dirigidos hacia el supuesto lugar donde se encontraban las menores, unidades operativas intervenían y concretaban las detenciones sin incidentes.

Los cargos incluyen trata de personas, utilización indebida de servicios informáticos y desplazamiento con la intención de reunirse con un menor. Todos permanecen bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Adrian Flores Rojas, Creshawn Lewis Starks, Edgardo Arturo Donaire, Frank Lopez de la Rosa, Jacinto Brito Raymundo, Jonathan Testa, Jony Zele Donrizo, Josue Castanon, Kalaivanan Murugan, K. G., Mandy Gonzalez, Marvin Torres, Miles Simyon, Osinel Gonzalez Rodriguez y Roberto Guido Rojas

“Estos arrestos deben enviar un mensaje claro a cualquiera que intente aprovecharse de nuestros menores”, afirmó Fernandez Rundle, quien subrayó el valor de la coordinación entre agencias para enfrentar este tipo de delitos.

Manuel "Manny" A. Morales, Manuel “Manny” A. Morales, jefe del Departamento de Policía de Miami. X MPD

El despliegue integró a múltiples instituciones, entre ellas el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami (MPD), unidades especializadas en delitos contra menores en internet, así como agencias policiales de Homestead, Hialeah, Coral Gables y Medley. También participaron la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Fuentes vinculadas al caso indicaron que uno de los arrestados figura además como persona de interés en una pesquisa independiente relacionada con material de abuso sexual infantil, lo que podría ampliar el alcance de las acusaciones.

Este tipo de operativos suele intensificarse en contextos de alta concentración de visitantes. Sin embargo, más allá del calendario de grandes eventos, lo que reflejan los hallazgos es una conducta sostenida: el uso de canales digitales para establecer contacto y la disposición de algunos individuos a ignorar advertencias explícitas.

El reto, coinciden investigadores y fiscales, no es solo reaccionar, sino anticiparse a prácticas que siguen encontrando espacio en el entorno digital. Para ello, se insiste en la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para detectar y frenar estos delitos.

La línea de denuncia contra la trata de personas de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade permanece activa las 24 horas. Quienes dispongan de información pueden comunicarse al 305-349-7867 o 305-FIX-STOP.