Selena Gómez aclara comentarios sobre su futuro en la música

En dicho programa, la estrella de Only Murder in the Building señaló que consideraba que tenía un último disco en mente , lo que fue interpretado por muchos como su posible retiro musical. "Siento que tengo un álbum más en mí, pero probablemente elegiría actuar", dijo.

Sin embargo, la artista dijo a Rolling Stone que entonces no se refería aun retiro definitivo, sino a un descanso para posteriormente hacer un resurgimiento.

"Creo que es natural que la gente se tome descansos, pero creo que para mí hay un aspecto completamente diferente en mi vida, el orgullo y la alegría. Me encanta el cine. Me encanta la televisión. Simplemente siento que no he hecho muchas de las cosas que quiero hacer en ese espacio", comentó.

Trayectoria en la música

Selena alegó que no se refiere a que nunca más quiera hacer música, simplemente quiere darse un momento para explorar otras experiencias que su profesión le ofrece.

"No es que sea 'no, nunca' (a la música), es más que me gustaría explorar ese mundo un poco más y tener tiempo para hacerlo".

Además, agregó que en la actuación es ambiciosa y no se conforma con roles que son escritos para ella, sino que lucha por proyectos que llamen su atención. "Me encanta poder asumir roles por los que tengo que luchar, no los que me están entregando. Voy por las cosas que realmente me inspiran".

Inicios de Selena Gómez

En enero, durante una conversación con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en el podcast SmartLess, la celebridad de 31 años recordó como se inició en la música.

"Empecé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido. Pero estaba haciendo mi serie de televisión al mismo tiempo (Wizards of Waverly Place) y lo encontré muy divertido, así que seguí adelante, pero cuanto mayor me hago, más pienso que me gustaría simplemente decidirme por algo", comentó Gómez.

En ese mismo sentido, recordó que Disney siempre busca la manera de potenciar el talento de sus estrellas, y obviamente no iba a ser distinto con ella.

"Se puede decir con seguridad que Disney es una máquina y, en cierto modo, me exige a la fuerza que sepa cantar para poder interpretar el tema principal (de un programa). Ellos saben cómo empaquetar a alguien y convertirlo en una triple amenaza”, recordó al hacer referencia sobre su personaje de Alex en la serie Wizards of Waverly Place.

Tras grabar el tema principal, el estudio le preguntó si le gustaría grabar un disco, a lo que respondió: "sería divertido". Fue así como comenzó su viaje en la industria musical.