Selena Gómez encarna a la cantante Linda Ronstadt en una película biográfica

Según Great Eastern Music, la película está producida por James Keach, el mismo que produjo el filme biográfico de Johnny Cash Walk the Line, la cual se alzó con un Óscar, y el documental de Ronstadt ganador del Grammy, The Sound of My Voice, junto con Boylan.

Hasta los momentos, se desconoce cómo se llamará la cinta biográfica de Ronstadt.

El proyecto

Si bien no fue la propia Selena quien dio el anuncio, la artista compartió el martes 9 de enero en sus historias de Instagram una fotografía en la que se veía el libro de la cantante titulado Simple Dreams: A Musical Memoir. Posteriormente, la protagonista de Only Murders in the Building señaló que estaría alejada de su plataforma social, pues debía concentrarse en otros proyectos de importancia.

Igualmente, Ronstadt compartió en Instagram y Facebook capturas de pantalla de medios que informaban acerca del rumor de la película y escribió: "Todo comenzó con un simple sueño".

El papel no parece sorprender ni a Selena ni a sus seguidores, pues la artista ha admitido en el pasado que siempre se le comparó con Linda.

"Siempre me decían que me parezco a ella. Y comencé a escuchar su música por eso", comentó durante su participación en el programa On Air With Ryan Seacrest en 2015.

Linda Ronstadt es conocida por sus canciones del género popular estadounidense. Cuenta con once Grammy, tres American Music Award, un Emmy y fue candidata al Tony y al Globo de Oro.