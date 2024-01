Selena Gómez reflexiona sobre el futuro y asoma posible retiro musical

MIAMI.- Selena Gómez está lista para empezar a tomar decisiones sobre su futuro. La cantante, actriz y empresaria se ha demostrado que no hay rol que le quede grande; sin embargo, con la llegada del año nuevo, la exestrella Disney reflexionó sobre sus pasiones y cómo aspira concentrarse en una sola profesión.

Durante una conversación que sostuvo en el podcast SmartLess, presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, la artista de ascendencia mexicana señaló que la música fue un pasatiempo que mutó a algo mucho más serio, algo que nunca imaginó.

"Empecé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido. Pero estaba haciendo mi serie de televisión al mismo tiempo (Wizards of Waverly Place) y lo encontré muy divertido, así que seguí adelante, pero cuanto mayor me hago, más pienso que me gustaría simplemente decidirme por algo", comentó Gomez, según Deadline.

¿Continúa en la música?

En ese mismo sentido, recordó que Disney siempre busca la manera de potenciar el talento de sus estrellas, y obviamente no iba a ser distinto con ella.

"Se puede decir con seguridad que Disney es una máquina y, en cierto modo, me exige a la fuerza que sepa cantar para poder interpretar el tema principal (de un programa). Ellos saben cómo empaquetar a alguien y convertirlo en una triple amenaza”, recordó al hacer referencia sobre su personaje de Alex en la serie Wizards of Waverly Place.

Tras grabar el tema principal, el estudio le preguntó si le gustaría grabar un disco, a lo que respondió: "sería divertido".

Sin embargo, aunque la industria le ha brindado muchas alegrías, ahora Selena también considera que la actuación es una pasión más fuerte en su vida.

"Siento que tengo un álbum más en mí, pero probablemente elegiría actuar. (...) Quería ser actriz, nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero aparentemente ese pasatiempo se convirtió en otra cosa".