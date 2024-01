Selena Gómez reflexiona sobre los cambios en su cuerpo

Sin miedo al qué dirán, la intérprete de Only Murders In The Building compartió una foto de hace unos años atrás en bikini. La imagen muestra a la artista más delgada. "Hoy me di cuenta de que nunca me veré así de nuevo", escribió.

Posteriormente, Selena publicó otra fotografía más reciente, en la que posa con mirada seductora luciendo un bikini negro y blanco, en donde se le ve con más curvas. "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... a veces olvido que está bien ser yo", afirmó.

SelenaGómez Captura Selena Gómez comparte una foto en sus historias de Instagram y reflexiona sobre su cambio. Captura de pantalla/Instagram/@selenagomez

Amor propio

No es la primera vez que Selena comparte fotografías de sí misma en traje de baño o con atuendos con escote en los que se evidencia su cambio. Sin embargo, nunca antes lo había hecho para exponer cómo ver esos cambios la hacen sentir.

La también empresaria y activista de la salud mental ha sido constante en su llamado al amor propio, así como también ha señalado en otras oportunidades que su aumento de peso no la limita.

En 2022, la artista fue criticada por su apariencia en los Globos de Oro. No obstante, compartió en un en vivo de Tiktok cómo los medicamentos que toma para el lupus que padece afectan su salud física y explicó que puede retener líquido por lo que su apariencia cambia y parece más hinchada, mientras que al dejar de consumirlo parece perder peso.

La fluctuación de tallas es un efecto secundario en quienes padecen esta patología.

"Solo quería decir y animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que está pasando: nadie sabe la verdadera historia", manifestó.

Igualmente, Selena destacó que cada persona es hermosa tal cual es y que es preferible estar saludable que cumplir los estereotipos de la sociedad. “Solo quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan".

Asimismo, la actriz también ha manifestado en otras oportunidades que se centra en disfrutar cada momento, por lo que no presta atención a si la comida que consume no forma parte de una dieta estricta para no aumentar de peso.