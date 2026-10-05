Shakira rompe récord en Amazon Music con transmisión de concierto en Madrid

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- Shakira no necesita de números para saber hasta dónde llega su éxito. Sin embargo, la intérprete colombiana sigue alcanzando hitos y el más reciente se lo dio la transmisión en vivo de su concierto en Madrid a través de Amazon Music.

Datos compartidos por el streaming revelaron que la transmisión ha sido la presentación en vivo más vista de una artista femenina en la plataforma, así lo informaron el domingo 4 de octubre, un día después del evento que forma parte de la residencia de la barranquillera en España con la gira Las Mujeres ya no Lloran.

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Esta transmisión fue parte de la campaña 2026 Women Shaping Latin Music de la plataforma, que celebra a artistas, sonidos y movimientos culturales que maximizan la proyección de la música latina.

Invitada especial

La noche del 3 de octubre además contó con Dua Lipa como invitada especial, quien interpretó junto a la cantautora latina el éxito Antología completamente en español.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, dijo Shakira.

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Por su parte, Dua Lipa manifestó su agradecimiento en Instagram: “Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo. Muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito!!!”.