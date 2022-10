Venezolano Stefano Fossa estrena podcast desde Nueva York

"Esto es Stefandiao. Stefano tiene un podcast. Stefano necesita hablar con alguien. Gracias por estar aquí, en este espacio vamos a estar hablando de muchas cosas que me mueven día a día, cosas que me pasan, cosas que me han pasado, cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que he visto. Vamos hablar un poco de lo que es ser papá en esta época y en esta ciudad haciendo lo que uno hace", expresó Stefano Fossa en su primer episodio titulado Dolor de espalda con Dr. Jeff.