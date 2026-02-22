domingo 22  de  febrero 2026
Artista venezolano elabora versión de la Gioconda con 100.000 tapas de plástico

El mural fue realizado en tres semanas, aunque recolectar, lavar y separar las tapas que llevaron los vecinos llevó varios meses

Niños miran un mural hecho con tapas de botellas de plástico por el artista venezolano Oscar Olivares en un edificio de apartamentos en el barrio Zacamil en Mejicanos, El Salvador, el 20 de febrero de 2026.

AFP / Marvin Recinos

AFP / Marvin Recinos

SAN SALVADOR.- Compuesta de tapas de plástico de múltiples colores y tamaños, la célebre Gioconda de Leonardo da Vinci ahora tiene su versión latinoamericana: un mural de 13 metros de alto levantado en El Salvador por Óscar Olivares, un artista venezolano.

El mural está ubicado en la fachada de un edificio de Zacamil, en el barrio Mejicanos, una zona popular de San Salvador que anteriormente estaba controlada por las temidas pandillas, cuya actividad se ha reducido considerablemente tras la polémica y controvertida política de seguridad del presidente Nayib Bukele.

La obra muestra a una mujer de rasgos latinos con pelo negro, un vestido colorido, pendientes, un collar y una mirada penetrante, en una figura ligeramente de perfil.

"He querido representar a una Gioconda latinoamericana", dice a AFP el artista de la obra, quien a sus 29 años ya ha hecho murales en Venezuela, México, Arabia Saudí e Italia.

"Nuevo renacimiento"

Pero a diferencia de la Gioconda, pintada de manera sobria y con colores oscuros, la versión latinoamericana, inspirada en la pintura puntillista del autor francés Paul Signac, está hecha con 100.000 tapas de botellas de plástico recicladas.

"La Gioconda es una mujer común y corriente y es un ícono del Renacimiento italiano (...) Estamos viviendo un nuevo renacimiento, tanto en El Salvador como a nivel del mundo", cuenta Olivares.

El mural fue realizado en tres semanas, aunque recolectar, lavar y separar las tapas que llevaron los vecinos llevó varios meses.

"Esto fue elaborado recogiendo prácticamente de la basura las tapitas", dice a la AFP Angélica Esmeralda, de 56 años, quien participó en su recolección.

Incluso, afirma Esmeralda, a los niños se les daba "algo" si entregaban los cierres de las botellas que encontraban.

Lo más importante de esta obra es "el impacto que tiene en cada espectador y en cada persona que participó" porque van a tener "una visión totalmente diferente de los residuos plásticos", señala Olivares.

Además, "en el pasado las pandillas utilizaban el grafiti y el arte urbano para marcar territorio" y ahora el arte tiene otro significado "y no lo estamos viviendo en un museo, lo estamos viviendo en una comunidad popular", añade.

