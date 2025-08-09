sábado 9  de  agosto 2025
William Levy: "Estoy enfocado en mi carrera y mis hijos"

Levy manifestó que no se encuentra buscando el amor, pero no se cierra a la posibilidad de conocer a una persona con la que quiera compartir la vida

William Levy asiste a los Premios Latin Billboard 2021 en Watsco Center el 23 de septiembre de 2021 en Coral Gables, Florida. Subastan en España besos del actor cubano.&nbsp;

AFP/ Rodrigo Varela 

AFP/ Rodrigo Varela
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Durante la gira promocional de Camino a Arcadia, la nueva serie de ViX protagonizada por William Levy, el actor cubanoamericano rechazó los señalamientos de quienes lo califican como mujeriego y aseveró que actualmente está concentrado en la paternidad y su profesión.

Las declaraciones las hizo en el programa de Univision El Gordo y la Flaca, donde Raúl de Molina le preguntó sobre su estatus sentimental.

Levy manifestó que no se encuentra buscando el amor, pero no se cierra a la posibilidad de conocer a una persona con la que quiera compartir nuevamente la vida.

"Estoy todavía enfocado en mi carrera y mis hijos ahora. Si algo aparece que valga la pena, que sea una mujer que me traiga alegría y paz pues con mucho gusto la recibiré. Estoy tranquilo y si Dios me presenta algo bonito que valga la pena, pues adelante".

No obstante, reconoció que aunque llegue alguien, para presentarla a sus hijos deberá ser una persona realmente excepcional. "Esa persona tiene que tener muchos valores en todos los aspectos".

"Nunca he dado detalles de mi vida"

Durante la conversación, de Molina abordó los señalamientos que ha enfrentado Levy en el pasado, sobre ser mujeriego y presuntas infidelidades.

"Siempre me han querido pintar esa imagen", dijo seriamente.

En este sentido, rechazó que sea un hombre que le falta el respeto a su pareja y fue firme al reconocer que los rumores siempre han abundado porque él prefiere callar.

"Me gusta una mujer cuando estoy con ella, obviamente he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más, eso sí es verdad, simplemente que nunca he dado detalles de mi vida".

"Para mí mi prioridad es ser padre en la vida (…) He sido un buen padre, (mis hijos) son una bendición".

