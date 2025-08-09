Museo de Arte de San Diego presenta la muestra '"Eduardo Chillida: Convergence"

MADRID.- El Museo de Arte de San Diego (SDMA) en Estados Unidos ha inaugurado la exposición Eduardo Chillida: Convergence, una muestra que celebra la trayectoria de Eduardo Chillida. Se trata de la más extensa --85 piezas-- expuesta en el país en casi 50 años y que podrá verse hasta el 8 de febrero de 2026.

La exposición permite ver de nuevo juntas --por primera vez desde 1996-- las esculturas monumentales en madera de la serie Abesti gogorra, que forman parte de las colecciones permanentes del Museo de Bellas Artes de Houston y el Instituto de Arte de Chicago.

Además, también profundiza en la serie Peine del Viento a través de varias esculturas y dibujos y una experiencia de realidad virtual que permite a los visitantes trasladarse hasta la costa de San Sebastián y "sentir el paisaje sonoro de olas y viento" que cortan el conjunto de esculturas que conforman Peine del Viento XV.

Por otro lado, pone de relieve su legado, abarca la carrera del artista y presenta una variedad de materiales, como hierro forjado, roble, alabastro y arcilla, usados por el artista.

La pinacoteca incluye icónicas esculturas a gran escala y delicadas obras sobre papel que están "profundamente conectadas" con el paisaje y las tradiciones del País Vasco.

"La obra de Eduardo Chillida es un testimonio de la relación armoniosa entre la humanidad, la materia y el espacio. Estamos encantados de traer esta extraordinaria exposición a San Diego, ofreciendo a nuestra comunidad la oportunidad de experimentar la profunda belleza y filosofía que encierran las creaciones de Chillida", ha afirmado la directora ejecutiva y consejera delegada del SDMA, Roxana Velásquez.

En total, la exposición reúne más de 85 piezas procedentes de las colecciones del Museo de Arte de San Diego, el Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo Solomon R. Guggenheim y el Instituto de Arte de Chicago, entre otras instituciones. Además, la exposición cuenta con el apoyo de Chillida Leku, la Fundación Eduardo Chillida - Pilar Belzunce, la Sucesión Chillida y Hauser & Wirth.

Programación

El SDMA ha organizado una completa programación paralela en torno a la exposición, incluyendo una fiesta de apertura, una conferencia inaugural en el auditorio James S. Copley del museo estadounidense con la participación de Mikel Chillida y Rachel Jans, curadora asociada de arte moderno y contemporáneo del museo, y un programa educativo que se desarrollará a lo largo de la exposición con un espacio participativo con materiales utilizados por el artista.

Además, se ha editado un catálogo de la exposición que incluye ensayos firmados por profesionales de diversas disciplinas, con el propósito de destacar las intersecciones entre la arquitectura, la filosofía y la música que atraviesa la obra de Chillida.

Entre los autores invitados figuran el arquitecto Norman Foster; el director de desarrollo del Museo Chillida Leku, Mikel Chillida; el director de orquesta Gustavo Gimeno; la doctora en filosofía Ana María Rabe y la comisaria de la exposición Rachel Jans. El catálogo, editado únicamente en inglés, podrá adquirirse próximamente en la tienda del museo estadounidense, así como en la tienda de Chillida Leku.

Los vínculos de Chillida con Estados Unidos son numerosos y se prolongan durante varias décadas con exposiciones, premios y reconocimientos en el país. Desde finales de la década de los 50, el escultor vasco fue consolidándose como una figura relevante en el panorama artístico norteamericano.

Su primera incursión en el país fue en 1958, año en el que el Carnegie Institute adquiere su obra Aizean, participa en la exposición Sculptures and Drawings from Seven Sculptors en el Salomon R. Guggenheim Museum de Nueva York y recibe, junto a José Guerrero, Wilfredo Lam y Norbert Kricke, el Premio de la Fundación Graham.

Al mismo tiempo, el artista fue ganando reconocimientos que le llevaron a recibir encargos de obras monumentales para destacadas instituciones como el granito Abesti gogorra V (1966) para el Museum of Fine Arts de Houston, la escultura de acero inoxidable Alrededor del vacío V (1970) para el patio interior del Banco Mundial de Washington o la obra De música, Dallas XV (1989) para la explanada frente al Morton H. Meyerson Symphony Center de Dallas.

La muestra también explora los vínculos que Chillida tuvo con San Diego, ofreciendo una perspectiva distinta sobre su legado. Así, en 1986 el artista participó de un importante simposio junto a destacados directores de museos e historiadores del arte, coincidiendo con la publicación de una importante monografía sobre el artista y la presentación de su obra en la Galería Tasende, con sede en La Jolla, cuyo director, José Tasende, representó a Chillida y organizó numerosas exposiciones sobre su obra desde mediados de los años 80.

