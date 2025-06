William Levy reflexiona sobre la autenticidad en el amor

‎A través de sus historias de Instagram, el actor lanzó una serie de preguntas retóricas: "¿Qué sabes de la seducción? ¿Cómo seduces tú y cómo te seducen a ti?".

‎Luego, el protagonista de telenovelas dejó clara su postura, priorizando la honestidad por encima de cualquier artimaña. "Yo no puedo decirte nada de eso porque ni lo pienso. No trato de seducir. Trato de ser yo, ¿sabes?", explicó.

‎"Ser yo es lo que me va a dar a mí la oportunidad de estar con una mujer que ame lo que yo soy, no lo que aparento, o no una pose concreta en un momento concreto, o no una adulación", agregó.

‎Levy concluyó: "Eso no es lo que soy. No quiero manejar un personaje todo el tiempo. Si te gusta, bien, pero necesito que me amen y me acepten como soy".

‎Mensaje de Elizabeth Gutiérrez

‎Las declaraciones de Levy llegan horas después de que Elizabeth Gutiérrez, con quien compartió más de dos décadas de intermitente relación y tiene dos hijos, Christopher y Kailey, compartiera una serie de mensajes en sus propias redes sociales que sugerían desilusión amorosa y la necesidad de un amor verdadero.

‎El primer mensaje de la actriz estadounidense de origen mexicano fue contundente: "Una mujer no puede cambiar a un hombre porque ella lo ama, un hombre debe cambiar por sí mismo porque él la ama a ella". Esta frase sugiere que el amor unilateral no es suficiente para la transformación de una persona, dejando entrever posibles frustraciones en su relación pasada.

‎Posteriormente, Gutiérrez publicó una segunda reflexión, esta vez con un tono más esperanzador: "Rezo porque encuentres un amor que no tengas que cuestionar". Aunque no mencionó nombres, muchos seguidores interpretaron estos mensajes como un eco de la reciente separación de la pareja, que ha sido confirmada por Elizabeth en varias entrevistas previas.

‎Esta publicación insinúa que, si bien el camino hacia la recuperación es gradual, Elizabeth no ha cerrado la puerta a la posibilidad de encontrar un amor que le brinde paz y certeza en el futuro.

