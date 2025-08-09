sábado 9  de  agosto 2025
AtellaGali y Carlos Baute lanzan remix de "Colgando en tus manos"

Los productores AtellaGali aseveraron a Billboard que el objetivo del remix es proyectar este clásico del pop latino a nuevas audiencias

Los venezolanos AtellaGali y Carlos Baute.

Los venezolanos AtellaGali y Carlos Baute.

Captura de pantalla/Youtube/ATELLAGALI
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los productores venezolanos AtellaGali reimaginaron el exitoso tema pop Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez, y estrenaron, junto a Baute, el remix de la pieza; un proyecto que se pasea por el género del afro house, el cual predomina actualmente en la escena musical.

La producción fue lanzada este viernes 8 de agosto, y AtellaGali aseveró a la revista Billboard que el objetivo no era competir con la melodía original sino proyectar este clásico del pop latino a nuevas audiencias.

“Reimaginar Colgando en tus manos fue tanto un honor como una responsabilidad delicada. Sabíamos que estábamos trabajando con una canción que ya había hecho historia, así que nuestro objetivo no era competir con la original, sino celebrarla en un nuevo contexto sonoro. Regrabamos las voces de Baute para darle al remix su propia identidad, mientras preservábamos la esencia de la interpretación original”.

Embed

El dúo insiste que la canción: "es una declaración de amor, y en un momento en el que el mundo se siente dividido, pensamos que era poderoso regresar con un mensaje que nos recuerde lo que realmente importa: conexión, pasión y amor".

Por su parte, Carlos Baute manifestó su alegría de poder brindarle a la canción, lanzada originalmente en 2008, un nuevo toque.

“Espero que con este remix la gente pueda sentir nuevamente lo que sintió la primera vez que escuchó la canción. Porque, al final, para eso son las canciones, para conectar. Y esta ya conectó con todos… ya no me pertenece, esta canción es de todos ustedes, del mundo entero”.

