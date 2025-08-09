Chick-fil-A presenta nuevo menú por tiempo limitado

MIAMI.- A partir del 18 de agosto, los fanáticos de Chick-fil-A podrán disfrutar de una nueva propuesta, en el menú de todos los restaurantes del país, por tiempo limitado . Se trata de una bebida refrescante, un sabroso sándwich y un snack que promete conquistar los paladares.

Con motivo del otoño, la propuesta de Chick-fil-A incluye el regreso de un sabor de bebida favorito entre los fans, pero con un toque diferente; una nueva y apetecible versión del sándwich de pollo original; y dos variedades totalmente nuevas de las Waffle Potato Chip.

Bebidas

Por segundo año, regresa la Cherry Berry más burbujeante que nunca, pero esta vez con un giro más refrescante: se trata de la Cherry Berry & Sprite, la primera soda de temporada de Chick-fil-A que incluye:

Cherry Berry & Sprite: Una mezcla burbujeante de refrescante Sprite con deliciosos sabores naturales de cereza, arándano azul y rojo.

Cherry Berry Lemonade: La clásica limonada de Chick-fil-A con un toque dulce y con sabores naturales de cereza, arándano azul y rojo.

Cherry Berry Frosted Lemonade: Una mezcla cremosa del postre Icedream con la clásica Chick-fil-A Lemonade, combinada con sabores naturales de cereza, arándano azul y rojo.

Cherry Berry Sunjoy: Una mezcla de té helado endulzado y limonada, combinada con sabores naturales de cereza, arándano azul y rojo.

Pretzel Cheddar Club Sándwich

Tras una exitosa prueba durante la primavera pasada en Raleigh, Carolina del Norte, el Pretzel Cheddar Club Sándwich estará presente en todas las franquicias.

El sándwich incluye un pan de pretzel tostado con sabor a mantequilla, lechuga verde, rodajas de tomate, queso cheddar, tiras de bacon ahumado y una porción de la salsa Creamy Dijon Mustard para acompañar. Además, los clientes pueden personalizarlo eligiendo su pechuga preferida: original, picante o a la parrilla.

“Siempre estamos buscando maneras de sorprender a nuestros clientes con nuevas y originales ofertas de menú, y la propuesta de otoño de este año ofrece aún más opciones para que cada uno pueda personalizarla a su gusto”, dijo Allison Duncan, directora de menú y empaques de Chick-fil-A.

“La demanda de bebidas refrescantes y divertidas por parte de nuestros clientes no deja de crecer, y el regreso de Cherry Berry, ahora con un toque burbujeante, aporta algo fresco e inesperado a nuestra propuesta. El Pretzel Cheddar Club Sandwich es el complemento perfecto: es sabroso, con capas de sabor que resultan indulgentes, con el sello distintivo de Chick-fil-A”.

Snack

Y si lo que deseas es un snack delicioso, Chick-fil-A ofrece dos variedades de chips de papas, ahora con un corte waffle que se asemeja a las clásicas Waffle Potato Fries.

Sin embargo, a diferencia de las otras propuestas, las nuevas chips estarán disponibles de manera permanente como acompañamiento, snack práctico para llevar o como opción de catering para cualquier ocasión.

Waffle Potato Chips sabor Original: Las clásicas papas en corte waffle de Chick-fil-A, espolvoreadas con sal marina.

Waffle Potato Chips sabor Chick-fil-A Sauce: Un nuevo sabor atrevido, inspirado en la icónica Chick-fil-A Sauce, conocida por su toque ahumado y ligeramente agrio.

Las nuevas chips también estarán disponibles para su compra en bolsas de 7 onzas en tiendas seleccionadas de las regiones del atlántico y el sudeste a finales de este otoño.