sábado 16  de  agosto 2025
BALONCESTO

A la callada, el Heat ha brillado en esta temporada muerta

Pese a no haber concretado la firma de una gran estrella, el Heat de Miami ha hecho lo necesario para solidificar la profundidad de la organización

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

RICH STORRY / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Es normal que los aficionados no lo sientan así, por lo menos en un comienzo. Los fanáticos de cada equipo, en cualquier liga deportiva del mundo, cruzan los dedos año tras año para que su club adquiera a piezas de gran renombre, esas que pueden cambiar el rumbo de una organización de la noche a la mañana.

El Heat de Miami ha estado vinculado en tiempos recientes a algunas estrellas que cumplen con esos requisitos, como Kevin Durant y LeBron James; sin embargo, la directiva del combinado del sur de la Florida no ha podido concretar la adquisición de alguna de ellas, lo que genera algo de decepción en el seno de su afición.

Lee además
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.
BALONCESTO

Aseguran que el Heat continúa tras la pista de "grandes piezas" con experiencia
El jugador Andrew Wiggins, del Heat de Miami, saluda a los fanáticos luego de una victoria de su equipo ante los Bulls de Chicago, el 16 de abril de 2025.
BALONCESTO

Investigan millonario robo de memorabilia del Heat de Miami

No obstante, la realidad es que la fanaticada del Heat tiene muchos motivos para sonreír con el trabajo que ha realizado el alto mando de la institución en esta pausa entre campañas.

La llegada de Norman Powell está en el centro de todo, por tratarse de una pieza que parece encajar a la perfección en el rompecabezas del entrenador Erik Spoelstra. Pero su arribo también es señal de la construcción de una fortaleza a largo plazo que todavía no ha recibido mucho crédito.

Embed

Y es que el equipo de Miami para el venidero campeonato tiene mucha profundidad; de hecho, quizás esté entre los mejores en ese departamento en toda la NBA.

Descifrar cuál será el equipo titular del Heat en esta próxima temporada puede resultar un poco complejo todavía, pues Spoelstra tiene decisiones por tomar que influirán en quiénes estarán en la banca.

De cualquier forma, la solidez de los suplentes del conjunto luce innegable.

Con guardias como Tyler Herro, Davion Mitchell, Powell, Kasparas Jakucionis y Terry Rozier. Alas de la talla de Andrew Wiggins, Haywood Highsmith, Jaime Jáquez Jr., Simone Fontecchio, Pelle Larsson y Keshad Johson. Además de los centros Bam Adebayo, Kel'el Ware y Nikola Jovic.

Uno de pocos

Incluso si algunas cosas no salen como el Heat tiene previsto, su rotación aun así tendría a nueve o diez jugadores de talla NBA, algo que no muchos equipos en el circuito pueden decir.

Es posible que los Cavaliers, Rockets, Clippers y el Thunder puedan presumir de las mejores profundidades en la liga, junto con los Nuggets y el Magic. La mayoría de ellos son conjuntos de la Conferencia Oeste, lo que deja al Heat entre los mejores del Este.

Por supuesto, esto no es suficiente para declarar a Miami como un serio candidato al título. Es posible que sí necesiten a otra figura de peso en su nómina para obtener esa distinción.

Pero al tomar en cuenta lo abierta que puede lucir la conferencia, la profundidad del Heat le permite, cuando menos, soñar con el batacazo en el Este.

Temas
Te puede interesar

Norman Powell emocionado por su llegada al Miami Heat: “Estoy hecho para esta cultura”

Miami Heat considera liberar a una de sus nuevas figuras antes de la fecha límite de estiramiento

Miami Heat jugará partido de pretemporada contra Orlando Magic en Puerto Rico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School, en el suroeste de Miami-Dade.
NUEVO CICLO ESCOLAR

Miami-Dade: Expectante y costoso regreso a clases

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee. 
FAMOSOS

Exesposa de Daddy Yankee admite borrar correos de El Cartel Record

Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

El primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe ¿Tendrá impacto en EEUU?

Te puede interesar

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. video
CUMBRE DE ALASKA

Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Una mujer indígena aymara emite su voto en una estación de votación durante las elecciones judiciales en Laja, Bolivia, el 15 de diciembre de 2024.  video
ESTE DOMINGO

Elecciones: Bolivia decide su futuro con una izquierda fragmentada

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia (España).      video
CLIMA

España enfrenta incendios forestales en plena alerta por ola de calor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
GOBIERNO

¿Qué tipo de salvavidas sostiene al presidente de la Reserva Federal?