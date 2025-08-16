A la callada, el Heat ha brillado en esta temporada muerta

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

Es normal que los aficionados no lo sientan así, por lo menos en un comienzo. Los fanáticos de cada equipo, en cualquier liga deportiva del mundo, cruzan los dedos año tras año para que su club adquiera a piezas de gran renombre, esas que pueden cambiar el rumbo de una organización de la noche a la mañana.

El Heat de Miami ha estado vinculado en tiempos recientes a algunas estrellas que cumplen con esos requisitos, como Kevin Durant y LeBron James; sin embargo, la directiva del combinado del sur de la Florida no ha podido concretar la adquisición de alguna de ellas, lo que genera algo de decepción en el seno de su afición.

No obstante, la realidad es que la fanaticada del Heat tiene muchos motivos para sonreír con el trabajo que ha realizado el alto mando de la institución en esta pausa entre campañas.

La llegada de Norman Powell está en el centro de todo, por tratarse de una pieza que parece encajar a la perfección en el rompecabezas del entrenador Erik Spoelstra. Pero su arribo también es señal de la construcción de una fortaleza a largo plazo que todavía no ha recibido mucho crédito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Norman Powell (@normanpowell4)

Y es que el equipo de Miami para el venidero campeonato tiene mucha profundidad; de hecho, quizás esté entre los mejores en ese departamento en toda la NBA.

Descifrar cuál será el equipo titular del Heat en esta próxima temporada puede resultar un poco complejo todavía, pues Spoelstra tiene decisiones por tomar que influirán en quiénes estarán en la banca.

De cualquier forma, la solidez de los suplentes del conjunto luce innegable.

Con guardias como Tyler Herro, Davion Mitchell, Powell, Kasparas Jakucionis y Terry Rozier. Alas de la talla de Andrew Wiggins, Haywood Highsmith, Jaime Jáquez Jr., Simone Fontecchio, Pelle Larsson y Keshad Johson. Además de los centros Bam Adebayo, Kel'el Ware y Nikola Jovic.

Uno de pocos

Incluso si algunas cosas no salen como el Heat tiene previsto, su rotación aun así tendría a nueve o diez jugadores de talla NBA, algo que no muchos equipos en el circuito pueden decir.

Es posible que los Cavaliers, Rockets, Clippers y el Thunder puedan presumir de las mejores profundidades en la liga, junto con los Nuggets y el Magic. La mayoría de ellos son conjuntos de la Conferencia Oeste, lo que deja al Heat entre los mejores del Este.

Por supuesto, esto no es suficiente para declarar a Miami como un serio candidato al título. Es posible que sí necesiten a otra figura de peso en su nómina para obtener esa distinción.

Pero al tomar en cuenta lo abierta que puede lucir la conferencia, la profundidad del Heat le permite, cuando menos, soñar con el batacazo en el Este.