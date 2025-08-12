martes 12  de  agosto 2025
Baloncesto

Miami Heat jugará partido de pretemporada contra Orlando Magic en Puerto Rico

El Miami Heat anunció que viajará a Puerto Rico para disputar un partido de pretemporada frente a Orlando Magic, como parte de su preparación para la temporada 2025-26 de la NBA

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.

RICH STORRY / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Miami Heat anunció que viajará a Puerto Rico para disputar un partido de pretemporada frente a Orlando Magic, como parte de su preparación para la temporada 2025-26 de la NBA. El encuentro se jugará el 4 de octubre a las 8:00 p. m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, y contará como partido de pretemporada en casa del Heat.

Será la séptima ocasión en la historia de la franquicia que el Heat dispute un juego de exhibición en la isla, con antecedentes en 1993, 1994, 2003, 2005 y 2006.

Calendario completo de la pretemporada del Miami Heat 2025-26

El equipo de Miami disputará seis partidos de pretemporada este año, con dos enfrentamientos ante Orlando Magic:

4 de octubre: vs. Orlando Magic – San Juan, Puerto Rico (8:00 p. m.)

6 de octubre: vs. Milwaukee Bucks – Kaseya Center, Miami (7:30 p. m.)

8 de octubre: vs. San Antonio Spurs – Kaseya Center, Miami (7:30 p. m.)

12 de octubre: @ Orlando Magic – Orlando (6:00 p. m.)

13 de octubre: @ Atlanta Hawks – Atlanta (6:00 p. m.)

17 de octubre: @ Memphis Grizzlies – Memphis (8:00 p. m.)

El Día de Medios del Heat se celebrará el 29 de septiembre, y el campo de entrenamiento comenzará el 30 de septiembre.

Expectativas para la temporada 2025-26

El calendario completo de la NBA se dará a conocer el jueves, aunque dos de los 82 partidos de la temporada regular del Heat se anunciarán más adelante, ya que dependen del resultado de la fase de grupos del Torneo de Temporada.

El Heat no jugará en Navidad este año, una fecha que solo ha disputado en dos ocasiones desde 2015. La franquicia busca mejorar tras ser eliminada en la primera ronda de los playoffs en las últimas dos temporadas.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, la visita a Puerto Rico no solo servirá como preparación competitiva, sino también como una oportunidad para conectar con la afición boricua, en un partido que promete una gran atmósfera en San Juan.

