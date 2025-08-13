La importante pieza que podría salir del Miami Heat: varios equipos de la NBA lo quieren ya

Andrew Wiggins #22 del Miami Heat intenta una jugada con el balón contra De'Andre Hunter #12 de los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la primera ronda de los Playoffs de la NBA de la Conferencia Este en el Kaseya Center el 28 de abril de 2025 en Miami, Florida.

El futuro de Andrew Wiggins en el Miami Heat podría cambiar drásticamente antes de que comience la temporada. El alero canadiense, de 30 años, llegó a South Beach como parte del traspaso que envió a Jimmy Butler a los Golden State Warriors, pero Pat Riley ya escucha ofertas por él.

Según Brett Siegel (ClutchPoints) , múltiples equipos han mostrado interés, incluyendo a los Milwaukee Bucks , que ya preguntaron por su disponibilidad al inicio de la offseason.

“Miami estaba dispuesto a discutir un traspaso por Wiggins si recibía un jugador de impacto inmediato y una selección de primera ronda antes de 2028”, reveló Siegel.

Sus números en el Heat

En sus 17 partidos con Miami la temporada pasada, Wiggins registró:

19 puntos

4.2 rebotes

3.3 asistencias

45.8% en tiros de campo y 36% en triples.

Su defensa élite y versatilidad táctica lo convirtieron en un elemento clave en el esquema de Erik Spoelstra.

Pros y contras de un posible traspaso

Ventajas

Llegada de una estrella que complemente a Bam Adebayo y Tyler Herro .

Aprovechar su alto valor de mercado.

Ganar flexibilidad salarial a medio plazo.

Riesgos

Pérdida de su defensa perimetral de élite.

Romper la química que empezaba a construir.

Incertidumbre sobre el impacto de lo que llegue a cambio.

El reloj corre

Con la fecha límite de traspasos fijada para el 5 de febrero de 2026, el Heat debe decidir:

¿Retener a Wiggins como pieza central de la temporada o usarlo como moneda de cambio para dar un golpe sobre la mesa en la NBA?