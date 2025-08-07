Miami Heat considera liberar a una de sus nuevas figuras antes de la fecha límite de estiramiento

El Miami Heat está evaluando una posible decisión estratégica de cara a su planificación financiera para la temporada 2025-26. Según un reporte reciente de Sports Digitale, el equipo estaría considerando liberar al alero Simone Fontecchio antes de la fecha límite de estiramiento del 29 de agosto, una medida que aliviaría la presión del impuesto de lujo.
Un movimiento financiero clave para el Heat
Fontecchio, adquirido este verano en el sign-and-trade por Duncan Robinson (quien firmó con los Detroit Pistons), tiene un contrato vigente por 8,3 millones de dólares en su último año. Sin embargo, su impacto en la cancha aún es una incógnita, lo que pone en duda su continuidad en el roster del Heat.
Según Capsheets de Yossi Gozlan, Miami se encuentra 1,6 millones de dólares por encima del impuesto de lujo, y liberar a Fontecchio con la cláusula de estiramiento reduciría su salario a $2.8 millones anuales por tres temporadas, dejando al equipo $3.9 millones por debajo del umbral.
¿Por qué es importante la fecha del 29 de agosto?
La fecha límite del 29 de agosto es clave. Si Miami decide cortar a Fontecchio antes de esa fecha, puede dividir su salario restante en pagos más pequeños distribuidos en tres años. Si espera hasta después, deberá pagar el monto completo este mismo año.
No obstante, el equipo aún tiene margen de maniobra: la fecha límite más flexible para acomodarse financieramente es el cierre de traspasos de febrero de 2026, lo que plantea la duda de si Miami se está apresurando en su decisión.
“No creo que sea prudente renunciar a Fontecchio meses antes de ver cómo encaja”, escribió un aficionado en los comentarios de Hot Hot Hoops.
¿El Fenerbahçe al acecho?
Uno de los equipos interesados en la situación del jugador es el Fenerbahçe de Turquía, actual campeón de la Euroliga y uno de los clubes más poderosos del baloncesto europeo. El conjunto turco ya ha fichado este verano a Brandon Boston Jr., Khem Birch y cuenta con Wade Baldwin IV entre sus figuras.
Un posible regreso de Fontecchio a Europa sería un fichaje de alto impacto para el Fenerbahçe, que ya está monitoreando de cerca la decisión del Heat.
¿Quién es Simone Fontecchio?
Nacionalidad: Italiana
Posición: Alero
Edad: 29 años
Promedios en NBA: 7.5 puntos por partido, 33.5% en triples
Equipos anteriores: Utah Jazz, Detroit Pistons
Experiencia internacional: Selección italiana y exjugador del Olimpia Milano y Baskonia