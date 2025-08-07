jueves 7  de  agosto 2025
Baloncesto

Miami Heat considera liberar a una de sus nuevas figuras antes de la fecha límite de estiramiento

El Miami Heat está evaluando una posible decisión estratégica de cara a su planificación financiera para la temporada 2025-26

Simone Fontecchio #19 de los Detroit Pistons camina por la cancha trasera durante un juego contra los Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum el 13 de abril de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. El italiano fue adquirido por Miami Heat en 2025

Simone Fontecchio #19 de los Detroit Pistons camina por la cancha trasera durante un juego contra los Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum el 13 de abril de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. El italiano fue adquirido por Miami Heat en 2025

Stacy Revere/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Miami Heat está evaluando una posible decisión estratégica de cara a su planificación financiera para la temporada 2025-26. Según un reporte reciente de Sports Digitale, el equipo estaría considerando liberar al alero Simone Fontecchio antes de la fecha límite de estiramiento del 29 de agosto, una medida que aliviaría la presión del impuesto de lujo.

Un movimiento financiero clave para el Heat

Fontecchio, adquirido este verano en el sign-and-trade por Duncan Robinson (quien firmó con los Detroit Pistons), tiene un contrato vigente por 8,3 millones de dólares en su último año. Sin embargo, su impacto en la cancha aún es una incógnita, lo que pone en duda su continuidad en el roster del Heat.

Lee además
Norman Powell fue cambiado desde Los Ángeles Clippers por Kyle Anderson y Kevin Love
Baloncesto

Norman Powell emocionado por su llegada al Miami Heat: “Estoy hecho para esta cultura”
El jugador Andrew Wiggins, del Heat de Miami, saluda a los fanáticos luego de una victoria de su equipo ante los Bulls de Chicago, el 16 de abril de 2025.
BALONCESTO

Investigan millonario robo de memorabilia del Heat de Miami

Según Capsheets de Yossi Gozlan, Miami se encuentra 1,6 millones de dólares por encima del impuesto de lujo, y liberar a Fontecchio con la cláusula de estiramiento reduciría su salario a $2.8 millones anuales por tres temporadas, dejando al equipo $3.9 millones por debajo del umbral.

¿Por qué es importante la fecha del 29 de agosto?

La fecha límite del 29 de agosto es clave. Si Miami decide cortar a Fontecchio antes de esa fecha, puede dividir su salario restante en pagos más pequeños distribuidos en tres años. Si espera hasta después, deberá pagar el monto completo este mismo año.

No obstante, el equipo aún tiene margen de maniobra: la fecha límite más flexible para acomodarse financieramente es el cierre de traspasos de febrero de 2026, lo que plantea la duda de si Miami se está apresurando en su decisión.

“No creo que sea prudente renunciar a Fontecchio meses antes de ver cómo encaja”, escribió un aficionado en los comentarios de Hot Hot Hoops.

¿El Fenerbahçe al acecho?

Uno de los equipos interesados en la situación del jugador es el Fenerbahçe de Turquía, actual campeón de la Euroliga y uno de los clubes más poderosos del baloncesto europeo. El conjunto turco ya ha fichado este verano a Brandon Boston Jr., Khem Birch y cuenta con Wade Baldwin IV entre sus figuras.

Un posible regreso de Fontecchio a Europa sería un fichaje de alto impacto para el Fenerbahçe, que ya está monitoreando de cerca la decisión del Heat.

¿Quién es Simone Fontecchio?

Nacionalidad: Italiana

Posición: Alero

Edad: 29 años

Promedios en NBA: 7.5 puntos por partido, 33.5% en triples

Equipos anteriores: Utah Jazz, Detroit Pistons

Experiencia internacional: Selección italiana y exjugador del Olimpia Milano y Baskonia

Temas
Te puede interesar

Aseguran que el Heat continúa tras la pista de "grandes piezas" con experiencia

Vinculan al Heat con un jugador dos veces All-Star

Miami Heat mueve fichas: ¿llega Malik Monk? Norman Powell emocionado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Te puede interesar

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen recreada de Inteligencia artificial.
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin