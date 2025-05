Adebayo defiende la "Cultura del Heat" tras fracaso en la temporada

Adebayo, uno de los principales baluartes de la divisa tras finalizar su octava contienda con el uniforme de Miami, no considera correcto que personas fuera de los vestuarios del equipo pongan en duda la efectividad y relevancia de dicha cultura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 13am Adebayo (@bam1of1)

"Si yo controlara el mundo, no lo cambiaría", aseguró el talentoso jugador en una entrevista con Brandon 'Scoop B' Robinson. "La cosa es que, si no formas parte de ella, no la vas a entender. Eso es lo que pasa con la Cultura del Heat. Si no eres parte de ella, entonces no conoces lo que significa estar dentro del vestuario o en los alrededores de la organización del Heat", agregó.

Miami fue superado en anotaciones por los Cavaliers de Cleveland por un total de 122 puntos en la barrida que sufrieron en la primera ronda de los playoffs, haciendo historia por segunda vez en esa postemporada tras convertirse en el primer conjunto de décima semilla en alcanzar la instancia.

Credenciales

Adebayo, de 27 años de edad, es un tres veces All-Star, miembro del primer equipo 'Todo Defensivo' de la NBA en una ocasión y cuatro veces integrante del segundo conjunto. En esta contienda, el veterano promedió 18.1 puntos, 9.6 rebotes y 4.3 asistencias.

Además del pésimo final de su contienda, el Heat vivió varios momentos incómodos a lo largo del torneo, ninguno tan mediático como la despedida del estelar Jimmy Butler, quien expresó en varias ocasiones su descontento con el equipo, su deseo de marcharse y que fue suspendido en múltiples oportunidades antes de finalmente ser cambiado a los Warriors de Golden State.