Herro comanda victoria de un Heat que mantiene vivas sus ilusiones

El equipo de Erik Spoelstra marcó la diferencia en el cuarto período, que ganó 34-22 sobre los Sixers y en el que Duncan Robinson anotó tres triples y 12 de sus 21 puntos del partido.

Bam Adebayo fue baja en Miami por molestias en la espalda.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami HEAT (@miamiheat)

En otro partido de este lunes, los Kings de Sacramento derrotaron 127-117 a los Pistons de Detroit con una sólida actuación de DeMar DeRozan (37) y Zach LaVine (43), quienes se combinaron para 80 puntos.

El lituano-estadounidense Domantas Sabonis aportó un triple-doble para los Kings de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, mientras que desde el banco, el también lituano Jonas Valanciunas logró 10 puntos y 12 asistencias.

Con este triunfo, Sacramento mantiene una ventaja de un juego sobre los Mavericks de Dallas en la novena posición de la Conferencia Oeste.

Detroit, por su parte, sufrió su segunda caída consecutiva, sin mayores consecuencias ya que tiene el sexto puesto asegurado en la Conferencia Este y la clasificación directa a los playoffs.

Martín regresa al Mundial de MotoGP

El piloto español Jorge Martín (Aprilia), vigente campeón del mundo de MotoGP y ausente en las tres primeras pruebas del Mundial de la categoría por una lesión, volverá a la competición este próximo fin de semana, en el Gran Premio de Catar, anunció este martes su equipo.

"Tengo muchas ganas de volver a la pista y estoy feliz por poder, al menos, intentar correr en Catar", declaró el piloto madrileño de 27 años, citado en el comunicado.

"No sé dónde estoy en lo físico, claramente no al 100%. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y progresar paso a paso", añadió un Martín que admitió no estar seguro de poder acabar la carrera de 22 vueltas al trazado de Lusail (5,4 km).

FUENTE: AFP