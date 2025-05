Zoé Valdés prepara película sobre Batista y usted puede ser parte del proyecto

Sobre su interés en la figura del expresidente cubano (1940-44 y 1952-59), Valdés comentó que supo de él por primera vez en la escuela: “Nos hablaban horrores del antiguo régimen, y entonces llegué a casa, y pregunté a mi abuela. Ella me hizo una versión totalmente distinta. Mi abuela era antimachadista [por el expresidente Gerardo Machado] y pro Batista”.

Añadió: "Su versión, vivida de primera mano, me dio mucha curiosidad por lo que nos ocultaban, o sencillamente nos tergiversaron; porque nos tergiversaron la historia verdadera".

Batista. El Hombre de Cuba

“El proyecto empecé a hacerlo hace tiempo, de modo que gran parte de la producción la he pagado yo, pero queda el impulso final, la parte documental mezclada con la ficcional”, explicó Valdés. “Necesitamos redondear con 15.000 euros, de ahí que haya hecho un crowdfounding”, agregó. Las donaciones se están canalizando a través de la plataforma Papayoux.

La idea de la película surgió tras la publicación de su novela Pájaro lindo de la madrugá (2020), también traducida al francés. Como ya hiciera con La Ficción Fidel, Valdés aspiraba a complementar la obra literaria con una pieza audiovisual. “No pudo ser en el caso de Batista, pero con un tiempo de distancia creo que podré realizar lo prometido”, zanjó.

Creative Commons/Collage DLA/Cortesía de la autora La escritora Zoé Valdés prepara un audiovisual sobre Fulgencio Batista. Creative Commons/Collage DLA/Cortesía de la autora

Sobre Pájaro lindo de la madrugá, el escritor Luis de la Paz afirmó en una reseña que “no es un apasionado alegato a favor de Fulgencio Batista, sino el retrato hablado de un hombre y su tiempo”. Y sumó: “Este libro es esencial para entender mejor los años de Batista, hacer un poco de justicia histórica con alguien que dejó una impronta en la vida de los cubanos”.

Batista mapa Santiago Castro - Creative Commons/Wikimedia Batista en marzo de 1957, de pie junto a un mapa de las montañas de Sierra Maestra, donde estaban basados los rebeldes de Fidel Castro. Creative Commons/Wikimedia

Más allá del uniforme militar, Valdés quiere mostrar al ser humano: “Batista fue un niño muy trabajador, laboraba en el campo desde los nueva años, y nunca dejó de trabajar. Hizo todo tipo de trabajos para su corta edad. Él se empeñaba en salvar a su familia de la pobreza. Fue un gran emprendedor, y con siguió los más altos honores que le brindó el propio pueblo cubano que más tarde lo vilipendió. Le llegaron a llamar 'El Hombre' de Cuba, porque fue quien sacó adelante esa Cuba próspera que en 1957 ocupaba el tercer puesto en rango económico de la región después de Argentina y Venezuela”.

AFP__Retrato de Fulgencio Batista, fechado el 18 de diciembre de 1936. Retrato de Fulgencio Batista, fechado el 18 de diciembre de 1936. AFP

La escritora insiste en que su intención no es glorificar, sino ofrecer una visión más matizada, alejada del relato oficial impuesto por el régimen cubano tras 1959. “Me gustaría resaltar al Batista menos conocido, el Batista familiar, el Batista martiano, y momentos claves de su vida ligados a la política”, afirmó.

Batista y su esposa Marta Fernández Miranda-Creative Commons/Wikimedia Batista y su esposa Marta Fernández Miranda en el desayuno en el Palacio Presidencial en abril de 1958. Creative Commons/Wikimedia

Materiales inéditos

“Será un docudrama, un género que me permite jugar con la historia y la ficción sin perder el rigor. Me gustaría que los cubanos —dentro y fuera de la isla— pudieran redescubrir esta figura sin prejuicios, como lo hice yo”, destacó la autora.

“Tengo testimonios inéditos con testigos de la época, fundamentalmente con la familia Batista y con ministros de Batista, poseo material inédito en imágenes familiares y gubernamentales que me entregó en mano Rubén Fulgencio 'Papo' Batista, el hijo del presidente, y luego he hecho un trabajo de ficción que se entremezclará con la parte documental”, reveló la escritora y cineasta.

Con parte de la familia Batista. Roberto Fernandez Miranda, cunado de Batista, Bobby Batista, hijo de Batista, Adelita, esposa de Roberto Fernandez Miranda, Carmita, esposa de Ruben 'Papo' Batista, y sus dos hijas, en Miami, 2004..jpg Zoé Valdés con parte de la familia Batista. Roberto Fernández Miranda, cuñado de Batista; Bobby Batista, hijo de Batista; Adelita, esposa de Roberto Fernández Miranda; Carmita, esposa de Ruben 'Papo' Batista; y sus dos hijas, en Miami, 2004. Cortesía/Zoé Valdés

El proyecto cinematográfico, dirigido, producido y escrito por la propia Valdés, cuenta con la asistencia de Attys Luna Vega Valdés como productora ejecutiva, y la edición a cargo de Ricardo Vega.

“Más adelante sumaremos al equipo un mezclador de imagen y sonido. Ya tengo también una idea clara sobre la música, aunque aún no puedo adelantar detalles”, añadió la cineasta.

Valdés reconoció que no ha sido fácil encontrar apoyo para la producción: "He encontrado escollos en el camino a la hora de encontrar una productora que arriesgue y respalde el proyecto. El brazo del castrismo, con su garra, es largo, y casi siempre impone su censura mediante lacayos... Pero a mí nadie me detendrá".

Como aseguró, la respuesta del público ha sido positiva, “pero la difusión no ha sido como yo quisiera, y no he conseguido la donación esperada, que terminará a finales del mes de mayo. Rezo por que se produzca un milagro, y agradezco mucho a los que ya aportaron su ayuda”.

“Me gustaría que los cubanos donde quiera que estén puedan familiarizarse como lo hice yo, sin prejuicios, de una figura inmensa de la historia de Cuba, de un hombre que hizo una obra enorme, y al que todavía no se le ha reconocido, todo lo contrario. Hasta que no saldemos nuestra deuda con el eslabón perdido de la historia de Cuba, no podremos ser libres y echar adelante. Ese eslabón es Batista y su historia”, acotó.