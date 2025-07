Alcántara deja claro su mensaje para los Marlins: "Quiero estar aquí"

Sin embargo, audicionar para otros combinados no es algo que estaba en la mente del ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022, que sometió a unos pájaros rojos que lo firmaron al profesional desde la República Dominicana, antes de cambiarlo rumbo a los peces en diciembre de 2017 en una transacción que llevó a su compatriota Marcell Ozuna a San Luis.

"No hay nada en mi mente en este momento", señaló el brazo en declaraciones para el portal oficial de su club. "Todo el mundo sabe, mis compañeros, mis coaches, mi familia y yo mismo, que quiero estar aquí. Pero si algo pasa esta noche, mañana, no sé cuándo pase. Solo puedo controlar lo que yo puedo controlar. Salir cada cinco días en Miami o donde sea. No lo sé", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Marlins (@marlins)

Si bien el regreso del quisqueyano tras la operación Tommy John ha tenido muchos altos y bajos, tal como lo reflejaba su efectividad de 6.66, que era la segunda más elevada entre 80 lanzadores de la gran carpa con por lo menos 100 entradas laboradas hasta el martes, ahora ha registrado 14 episodios consecutivos en blanco desde el pasado 18 de julio.

Situación contractual

Gracias a ello, y a su pedigrí de Cy Young, Alcántara se mantiene como uno de los nombres más sonados rumbo a la fecha límite de cambios del jueves a las 6:00 p.m. El diestro, que cumplirá 30 años de edad el próximo 7 de septiembre, tiene previsto cobrar 17.3 millones de dólares en 2026 y cuenta con una opción por $21 millones para 2027, con una cláusula de salida de $2 millones.

"Primero, es una gran persona", indicó el mánager Clayton McCullough. "Es increíblemente humilde. Pienso que lo que ha pasado este año, que ha sido bien documentado, no ha sido el comienzo de temporada que hubiera querido, pero se mantiene allí, intentando resolver los problemas entre sus aperturas".